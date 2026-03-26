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काशीपुर अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी, हजार की डिमांड पर मिले सिर्फ 10 इंजेक्शन, मरीज परेशान

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में आवारा कुत्तों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां बेहद कमजोर नजर आ रही हैं. काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में एंटी रेबीज इंजेक्शन की भारी कमी ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. हालात ऐसे हैं कि कुत्ते के काटने के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए बाजार से महंगे इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हैं.

उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में स्थित एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय इन दिनों गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है. अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन की भारी कमी ने मरीजों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ा दी है. कुत्तों के काटने के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, लेकिन अस्पताल में जरूरी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मरीज विशाल कुमार और तीमारदार स्वर्ण कौर के अनुसार, कुत्तों के काटने के मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं. लेकिन उन्हें वहां से यह कहकर लौटा दिया जाता है कि एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है. मजबूरी में मरीजों को बाजार से करीब 400 रुपए में इंजेक्शन खरीदकर लाना पड़ रहा है, जिसके बाद ही अस्पताल में उन्हें लगाया जा रहा है. यह स्थिति खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बेहद चिंताजनक है.