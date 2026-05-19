ETV Bharat / state

रांची रिम्स में सफल रहा शॉर्ट टर्म फेलोशिप इन गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस का आयोजन, मेडिकल रिसर्च को मिलेगी गति

रांची रिम्स में शॉर्ट टर्म फेलोशिप इन गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस का सफल समापन हुआ.

Short Term Fellowship concluded
रिम्स में शॉर्ट टर्म फेलोशिप प्रोग्राम का समापन (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: 6 अप्रैल 2026 से रिम्स में चल रहे 'शॉर्ट टर्म फेलोशिप इन गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस' कार्यक्रम का समापन हो गया. इस फेलोशिप कार्यक्रम का आयोजन रिम्स के रिसर्च सेल द्वारा किया गया था, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का सहयोग प्राप्त था.

महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान

एक माह से अधिक समय तक संचालित इस कार्यक्रम में क्लीनिकल रिसर्च मेथड्स, रिसर्च में एथिकल इश्यूज तथा क्लीनिकल ट्रायल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत व्याख्यान दिए गए और इन विषयों पर विस्तृत चर्चा भी हुई. पूरा कार्यक्रम दो मॉड्यूल में आयोजित किया गया था.

प्रतिभागियों को दिए गए प्रमाण पत्र

पहला मॉड्यूल 6 अप्रैल 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक तथा दूसरा मॉड्यूल 4 मई 2026 से 16 मई 2026 तक संचालित हुआ, इसमें रिम्स के वरीय एवं कनिष्ठ प्राध्यापकों, रेजिडेंट्स, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों, पीएचडी स्कॉलर्स तथा अन्य विश्वविद्यालयों एवं चिकित्सा संस्थानों के प्रशिक्षुओं ने सक्रिय भागीदारी की. कोलकाता एवं अन्य मेडिकल संस्थानों से आए विशेषज्ञों के साथ-साथ रिम्स के विभिन्न विभागों के मेंटर्स ने प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया. सभी सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए.

मरीज हित में नई तकनीकों का विकास

इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चिकित्सा अनुसंधान को अधिक गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणिक और उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इससे न केवल शोध संस्कृति को मजबूती मिलेगी बल्कि मरीज हित में नई तकनीकों और बेहतर चिकित्सीय प्रक्रियाओं के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

फेलोशिप कार्यक्रम के लिए प्रदान हुआ ग्रांट

उल्लेखनीय है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च (DHR), भारत सरकार ने इस फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आगामी पांच वर्षों तक रिम्स को रिसर्च ग्रांट प्रदान किया है. इस परियोजना की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ. अर्पिता राय तथा सह प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ. एसबी सिंह हैं. सम्पूर्ण कार्यक्रम डीन (रिसर्च), रिम्स, रांची के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ.

मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में भी ख्याति प्राप्त करें: रिम्स निदेशक

रिम्स निदेशक ने बताया कि संस्थान सिर्फ लोगों के इलाज में ही बेहतर न हो बल्कि मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में भी ख्याति प्राप्त करे. इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि रिम्स के डॉक्टरों का रिसर्च पेपर भी देश-दुनिया के ख्याति प्राप्त जर्नलों में छपे, इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए.

ये भी पढ़ें- KIMS हॉस्पिटल्स ने स्पोर्ट्स इंजरी और आर्थ्रोस्कोपी में लॉन्च किया फेलोशिप प्रोग्राम

UGC NET 2025 परीक्षा शेड्यूल में बदलाव, CBT मोड में 25 से 29 जून के बीच होगी परीक्षा

झारखंड की गरीबी और पलायन जैसी समस्या कौशल विकास के जरिए हो सकती है दूर: राज्यपाल रमेश बैस

TAGGED:

GOOD CLINICAL PRACTICE SUCCESSFULLY
रिम्स में शॉर्ट टर्म फेलोशिप
डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च
SHORT TERM FELLOWSHIP CONCLUDED
SHORT TERM FELLOWSHIP PROGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.