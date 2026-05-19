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रांची रिम्स में सफल रहा शॉर्ट टर्म फेलोशिप इन गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस का आयोजन, मेडिकल रिसर्च को मिलेगी गति

रिम्स में शॉर्ट टर्म फेलोशिप प्रोग्राम का समापन ( Etv bharat )

रांची: 6 अप्रैल 2026 से रिम्स में चल रहे 'शॉर्ट टर्म फेलोशिप इन गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस' कार्यक्रम का समापन हो गया. इस फेलोशिप कार्यक्रम का आयोजन रिम्स के रिसर्च सेल द्वारा किया गया था, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का सहयोग प्राप्त था.

महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान

एक माह से अधिक समय तक संचालित इस कार्यक्रम में क्लीनिकल रिसर्च मेथड्स, रिसर्च में एथिकल इश्यूज तथा क्लीनिकल ट्रायल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत व्याख्यान दिए गए और इन विषयों पर विस्तृत चर्चा भी हुई. पूरा कार्यक्रम दो मॉड्यूल में आयोजित किया गया था.

प्रतिभागियों को दिए गए प्रमाण पत्र

पहला मॉड्यूल 6 अप्रैल 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक तथा दूसरा मॉड्यूल 4 मई 2026 से 16 मई 2026 तक संचालित हुआ, इसमें रिम्स के वरीय एवं कनिष्ठ प्राध्यापकों, रेजिडेंट्स, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों, पीएचडी स्कॉलर्स तथा अन्य विश्वविद्यालयों एवं चिकित्सा संस्थानों के प्रशिक्षुओं ने सक्रिय भागीदारी की. कोलकाता एवं अन्य मेडिकल संस्थानों से आए विशेषज्ञों के साथ-साथ रिम्स के विभिन्न विभागों के मेंटर्स ने प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया. सभी सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए.

मरीज हित में नई तकनीकों का विकास

इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चिकित्सा अनुसंधान को अधिक गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणिक और उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इससे न केवल शोध संस्कृति को मजबूती मिलेगी बल्कि मरीज हित में नई तकनीकों और बेहतर चिकित्सीय प्रक्रियाओं के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा.