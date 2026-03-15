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​बिहार की बेटियों की 'डिजिटल स्ट्राइक', शराब माफिया और गंदी सोच वालों की खैर नहीं!

वैशाली: बिहार की बेटियां अब सिर्फ घर की दहलीज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने और बदलाव लाने की ताकत भी रखती हैं. वैशाली जिले की धरती पर बनी दो महत्वपूर्ण शॉर्ट फिल्में इसी सशक्त छवि को दुनिया के सामने ला रही हैं. 'पुतुल बाबा फिल्म्स' के बैनर तले निर्मित ये फिल्में 'बैड टच का सेंसर' और 'वायरल शराबबंदी' बिहार की बेटियों की बुद्धिमत्ता, साहस और बदलती सोच का जीवंत प्रमाण हैं.

'बैड टच का सेंसर': फिल्म 'बैड टच का सेंसर' समाज के उस काले पहलू को उजागर करती है जहां कुछ बुजुर्ग लोग, जिनकी उम्र सम्मान की हकदार होती है, अपनी विकृत मानसिकता के कारण स्कूल जाने वाली बच्चियों को गलत इरादे से छूते हैं. फिल्म में बिहार की बहादुर लड़कियां डरने या चुप रहने के बजाय अपराधियों को उनकी ही भाषा में सबक सिखाती हैं. अंत में अपराधी पश्चाताप करते नजर आते हैं और लड़कियां अपनी सुरक्षा खुद संभालने की क्षमता दिखाती हैं. यह फिल्म आज की बेटी की आत्मनिर्भरता का मजबूत संदेश देती है.

मुख्य कलाकारों की शानदार अदाकारी: इस फिल्म में सिंधु, अनुप्रिया दुबे, वीरेंद्र कुमार, किलेश्वर कुमार और अनिरुद्ध सिंह ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. इन कलाकारों की स्वाभाविक अभिनय ने फिल्म को और प्रभावशाली बनाया है. सिंधु और अनुप्रिया जैसी प्रतिभाएं बिहार की युवा पीढ़ी की बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक हैं.

'वायरल शराबबंदी': बेटियों की डिजिटल स्ट्राइक ने हिलाई पंचायत: दूसरी फिल्म 'वायरल शराबबंदी' बिहार की प्रमुख सामाजिक पहल शराबबंदी पर केंद्रित है. कहानी दो सहेलियों की है, जहां एक का पिता शराब बेचता है और दूसरी का पिता पीता है. जब गांव की पंचायत इस मुद्दे पर चुप रहती है, तो बेटियां एक अनोखा तरीका अपनाती हैं और अपना वीडियो वायरल कर समाज की आंखें खोलती हैं. फिल्म बताती है कि शराबबंदी सिर्फ कानून नहीं, बल्कि सामाजिक जरूरत है.

कलाकारों का मजबूत योगदान: इस फिल्म में सिंधु के साथ मॉरीशस की कलाकार सुशी मुख्य भूमिका में हैं. वीरेंद्र कुमार, किलेश्वर कुमार, प्रेम पटेल और छोटू शिकारी ने भी अहम किरदार निभाए हैं. कलाकारों की टीम वर्क ने फिल्म को यथार्थवादी बनाया है.

बिना मेकअप और असली लोकेशन (ETV Bharat)

यथार्थ की झलक: बिना मेकअप, असली लोकेशन्स: दोनों फिल्मों की खासियत उनकी स्वाभाविकता है. निर्देशक ने मेकअप से परहेज कर कलाकारों के असली चेहरे दिखाए हैं. शूटिंग वैशाली के हाजीपुर और राजापाकर के वास्तविक स्थानों पर हुई है. कैमरा अनिरुद्ध सिंह और प्रेम राज ने संभाला, जबकि एडिटिंग दिवेश कुमार ने की. बैकग्राउंड म्यूजिक एआई से जेनरेट कर अनंता आर्या ने दिया है.

प्रोड्यूसर का संदेश: बेटियां अब सशक्त हैं: प्रोड्यूसर और एडिटर दिवेश कुमार ने कहा, "बिहार में बेटियां पहले से कहीं अधिक शिक्षित और मजबूत हुई हैं. सरकार की नीतियां और शिक्षा इसमें बड़ा योगदान दे रही हैं. हमारी फिल्में दिखाती हैं कि आज की बेटियां सही-गलत की पहचान करती हैं. अगली फिल्म 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पर काम शुरू हो चुका है."