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​बिहार की बेटियों की 'डिजिटल स्ट्राइक', शराब माफिया और गंदी सोच वालों की खैर नहीं!

वैशाली में बनी शॉर्ट फिल्में बिहार की सशक्त बेटियों के साहस और सामाजिक बदलाव की ताकत को दर्शाती हैं. पढ़ें खबर-

SHORT FILMS MADE IN VAISHALI
वैशाली में बनी शॉर्ट फिल्में (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 15, 2026 at 5:22 PM IST

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वैशाली: बिहार की बेटियां अब सिर्फ घर की दहलीज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने और बदलाव लाने की ताकत भी रखती हैं. वैशाली जिले की धरती पर बनी दो महत्वपूर्ण शॉर्ट फिल्में इसी सशक्त छवि को दुनिया के सामने ला रही हैं. 'पुतुल बाबा फिल्म्स' के बैनर तले निर्मित ये फिल्में 'बैड टच का सेंसर' और 'वायरल शराबबंदी' बिहार की बेटियों की बुद्धिमत्ता, साहस और बदलती सोच का जीवंत प्रमाण हैं.

'बैड टच का सेंसर': फिल्म 'बैड टच का सेंसर' समाज के उस काले पहलू को उजागर करती है जहां कुछ बुजुर्ग लोग, जिनकी उम्र सम्मान की हकदार होती है, अपनी विकृत मानसिकता के कारण स्कूल जाने वाली बच्चियों को गलत इरादे से छूते हैं. फिल्म में बिहार की बहादुर लड़कियां डरने या चुप रहने के बजाय अपराधियों को उनकी ही भाषा में सबक सिखाती हैं. अंत में अपराधी पश्चाताप करते नजर आते हैं और लड़कियां अपनी सुरक्षा खुद संभालने की क्षमता दिखाती हैं. यह फिल्म आज की बेटी की आत्मनिर्भरता का मजबूत संदेश देती है.

मुख्य कलाकारों की शानदार अदाकारी: इस फिल्म में सिंधु, अनुप्रिया दुबे, वीरेंद्र कुमार, किलेश्वर कुमार और अनिरुद्ध सिंह ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. इन कलाकारों की स्वाभाविक अभिनय ने फिल्म को और प्रभावशाली बनाया है. सिंधु और अनुप्रिया जैसी प्रतिभाएं बिहार की युवा पीढ़ी की बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक हैं.

'वायरल शराबबंदी': बेटियों की डिजिटल स्ट्राइक ने हिलाई पंचायत: दूसरी फिल्म 'वायरल शराबबंदी' बिहार की प्रमुख सामाजिक पहल शराबबंदी पर केंद्रित है. कहानी दो सहेलियों की है, जहां एक का पिता शराब बेचता है और दूसरी का पिता पीता है. जब गांव की पंचायत इस मुद्दे पर चुप रहती है, तो बेटियां एक अनोखा तरीका अपनाती हैं और अपना वीडियो वायरल कर समाज की आंखें खोलती हैं. फिल्म बताती है कि शराबबंदी सिर्फ कानून नहीं, बल्कि सामाजिक जरूरत है.

कलाकारों का मजबूत योगदान: इस फिल्म में सिंधु के साथ मॉरीशस की कलाकार सुशी मुख्य भूमिका में हैं. वीरेंद्र कुमार, किलेश्वर कुमार, प्रेम पटेल और छोटू शिकारी ने भी अहम किरदार निभाए हैं. कलाकारों की टीम वर्क ने फिल्म को यथार्थवादी बनाया है.

SHORT FILMS MADE IN VAISHALI
बिना मेकअप और असली लोकेशन (ETV Bharat)

यथार्थ की झलक: बिना मेकअप, असली लोकेशन्स: दोनों फिल्मों की खासियत उनकी स्वाभाविकता है. निर्देशक ने मेकअप से परहेज कर कलाकारों के असली चेहरे दिखाए हैं. शूटिंग वैशाली के हाजीपुर और राजापाकर के वास्तविक स्थानों पर हुई है. कैमरा अनिरुद्ध सिंह और प्रेम राज ने संभाला, जबकि एडिटिंग दिवेश कुमार ने की. बैकग्राउंड म्यूजिक एआई से जेनरेट कर अनंता आर्या ने दिया है.

प्रोड्यूसर का संदेश: बेटियां अब सशक्त हैं: प्रोड्यूसर और एडिटर दिवेश कुमार ने कहा, "बिहार में बेटियां पहले से कहीं अधिक शिक्षित और मजबूत हुई हैं. सरकार की नीतियां और शिक्षा इसमें बड़ा योगदान दे रही हैं. हमारी फिल्में दिखाती हैं कि आज की बेटियां सही-गलत की पहचान करती हैं. अगली फिल्म 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पर काम शुरू हो चुका है."

"बिहार में बेटियां अब पहले की तुलना में कहीं अधिक शिक्षित और मजबूत हुई हैं. इसमें सरकार की नीतियों और शिक्षा का बड़ा योगदान है. हमारी फिल्में यह दिखाने का प्रयास करती हैं कि आज की बेटियां सही और गलत की पहचान करना जानती हैं."-दिवेश कुमार, प्रोड्यूसर और एडिटर

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प्रोड्यूसर और एडिटर दिवेश कुमार (ETV Bharat)

प्रतिभाओं का संगम: सिंधु और अनुप्रिया की खासियत: भागलपुर की सिंधु अभिनय, गायन और मेकअप आर्टिस्ट हैं. हाजीपुर में उनका स्टूडियो है. उन्होंने कहा, "कहानी सुनते ही मैंने हामी भर दी. इस टीम के साथ काम आत्म-संतुष्टि देता है." वहीं यूट्यूब स्टार अनुप्रिया दुबे, जो 'सास-बहू' ड्रामों के लिए जानी जाती हैं, इस बार बिना मेकअप के अलग अवतार में नजर आईं. उन्होंने इसे गर्व की बात बताया.

"जब मैंने कहानी सुनी, तो एक पल की भी देरी नहीं की. इस टीम के साथ काम करना आत्म-संतुष्टि देने वाला अनुभव था."-सिंधु, मुख्य अभिनेत्री

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कलाकारों का मजबूत योगदान (ETV Bharat)

अनुभवी टीम और रिलीज की योजना: वीरेंद्र कुमार, किलेश्वर कुमार और प्रेम पटेल जैसे रंगकर्मी फिल्म को सार्थकता देते हैं. तकनीकी पक्ष अनिरुद्ध सिंह और दिवेश कुमार ने संभाला. 'पुतुल बाबा फिल्म्स', 'लिंक लाइन मल्टीमीडिया' और 'अनिरुद्ध फिल्म्स' के संयुक्त प्रयास से बनी ये फिल्में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सोशल मीडिया पर रिलीज की गई हैं.

पुतुल बाबा फिल्म्स का विजन: 'पुतुल बाबा फिल्म्स' WIFPA से मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड बैनर है. लेखन, निर्देशन और संवाद भी इसी ने किया है. यह प्रोजेक्ट बिहार में फिल्म निर्माण के स्तर को नई ऊंचाई देने की क्षमता रखता है. ये फिल्में न सिर्फ मनोरंजन करेंगी, बल्कि सामाजिक जागरूकता भी फैलाएंगी.

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