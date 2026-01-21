ETV Bharat / state

शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थ डे सड़क हादसे को लेकर देती है बड़ा संदेश, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी मिली सराहना

सड़क हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ में हैप्पी बर्थ डे शॉर्ट फिल्म का निर्माण हुआ है.फिल्म को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर सराहना मिली है.

Premiere of short film Happy Birthday
शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थ डे का प्रीमियर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 4:48 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के प्रीमियम शो हुआ. जिसमें प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के साथ ही धरसीवां के विधायक अनुज शर्मा भी पहुंचे. 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे खास तौर पर सड़क हादसे को लेकर बनाई गई है. इस शॉर्ट फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ के मैनपुर के जंगल में झील के पास शूट की हुई है. फिल्म के ज्यादातर हिस्से को ओडिशा और कोलकाता में भी शूट किया गया है,जबकि फिल्म के कलर का काम रशियन टेक्नीशियन ने किया है. शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिल चुका है. 31 जनवरी 2026 को मुंबई में इस फिल्म को एक और सम्मान मिलेगा.


सड़क हादसे को लेकर है फिल्म

शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के निर्देशक ऋषिराज पांडेय ने बताया कि आज की यह बहुत बड़ी समस्या है कि सड़क दुर्घटना होने पर जो लोग एक्सीडेंट करते हैं वे तो चले जाते हैं. लेकिन जो देखकर चले जाते हैं. उस चीज को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं. ऐसे में सड़क हादसे में आधे से ज्यादा लोगों की मौत इसी वजह से हो जाती है कि लोग देखने के बाद भी उन्हें अस्पताल तक नहीं पहुंचाते.

छत्तीसगढ़ी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे एक्सीडेंट पर आधारित है. मुझे प्रेरणा बचपन से मिली है, क्योंकि मैं बचपन से ही सिनेमा से बहुत प्यार है. मेरी कोशिश थी कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को ऊपर तक लेकर जाएं भगवान की कृपा से शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है - ऋषिराज पांडेय, डायरेक्टर



दुर्घटना को लेकर बड़ा संदेश देती है फिल्म

छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये फिल्म काफी संदेशप्रद है. आज की मुख्य समस्या है सड़क दुर्घटना. और हम सब ऐसा देखने के बाद भी किनारे से निकल जाते हैं. दुर्घटनाग्रस्त की सहायता नहीं करने से उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है. उसको दृष्टिगत रखते हुए एक अच्छा संदेशप्रद फिल्म का निर्माण किया गया है. सभी कलाकारों ने बहुत अच्छी मेहनत करके फिल्म बनाई है. मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं. आशा करता हूं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा.

शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थ डे सड़क हादसे को लेकर देती है बड़ा संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता निर्देशक और कलाकारों के सुखद भविष्य की कामना करता हूं. नई फिल्म नीति में काफी सब्सिडी देने का प्रावधान किया है. छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनने के बाद जब फिल्म का निर्माण होने लगेगा. तब जिन्हें अवसर नहीं मिल पाया है या जो गांव के लोग हैं उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा. सब्सिडी मिलेगी तो छत्तीसगढ़ में भी अधिक फिल्म का निर्माण होगा- राजेश अग्रवाल, संस्कृति मंत्री

संवेदनशीलता पर केंद्रित है फिल्म

धरसींवा के विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि लोगों के बीच जो संवेदनशीलता कम होते जा रही है. उस पर केंद्रित यह फिल्म है. सड़क दुर्घटनाओं में हम तमाशबीन तो बन जाते हैं, लेकिन कोई आगे बढ़कर लोगों का सहयोग नहीं करते हैं. ऐसे संवेदनशील विषय पर ऋषि राज ने पहली फिल्म बनाई है. संगीत जगत में भी ऋषि राज की अलग पहचान है. इसके साथ ही ख्याति भी अर्जित की है. निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है. इस फिल्म को जो कलर दिया है. वह रसियन आर्टिस्ट है रसिया के टेक्नीशियन ने किया है. बहुत हाई क्वॉलिटी और अच्छी फिल्म है. यह फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी गई है. मैं फिल्म की पूरी टीम को बधाई देता हूं. इसमें आकाश के साथ ही सारे एक्टर्स ने अच्छे काम किए हैं.

छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माताओं को हमारी सरकार सहयोग देते आई है. चाहे वह रमन सिंह की सरकार हो या वर्तमान में विष्णुदेव साय की सरकार. छत्तीसगढ़ में 150 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी का निर्माण होने वाला है जिसका भूमि पूजन 24 जनवरी को होगा. छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के विकास के लिए जिस तरह के सहयोग की आवश्यकता होगी सरकार जरूर करेगी- अनुज शर्मा, बीजेपी विधायक

दो फिल्मों का हुआ प्रीमियर

छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा ने कहा कि आज दो फिल्म के प्रीमियर शो का आयोजन हुआ जिसमें पहला भयचित्र और दूसरा हैप्पी बर्थडे. दोनों फिल्म शॉर्ट फिल्म है. एक भयचित्र जिसे आकाश सोनी ने निर्देशित किया है. 48 घंटे के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट बनाकर अच्छा मूवी बनाया है. दूसरी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे जो की ऋषि राज के निर्देशन में बनी है. निर्देशक ने इसमें एक्टिंग भी की है. इसमें लोगों ने अच्छा काम किया है.

छत्तीसगढ़ में एक अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है. अच्छी फिल्में बना करके फेस्टिवल्स में जा रही है. पहले कई बार प्रयास किए गए, लेकिन छत्तीसगढ़ की फिल्में छत्तीसगढ़ में ही खत्म हो जा रही थी. यह एक नई शुरुआत है जो युवाओं के द्वारा शुरू की गई है. मेरी ओर से बहुत शुभकामना है- मनोज वर्मा, प्रोड्यूसर

आपको बता दें कि इस फिल्म के सभी आर्टिस्ट छत्तीसगढ़ के हैं. हैप्पी बर्थडे फिल्म से लोगों को संदेश मिलेगा कि सड़क हादसे में यदि आप किसी को मरता हुआ देख कर चले जाते हैं तो इससे किसी के जीवन में कितना फर्क पड़ता है. यदि आप अपनी कार से किसी को ठोककर जाते हैं तो कितना फर्क पड़ता है. ऐसा करने से एक इंसान का जीवन कैसे बर्बाद हो सकता है. वह भी आपकी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से इन्हीं सब बातों को दिखाने के लिए शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे बनाई गई है. हैप्पी बर्थडे शॉर्ट फिल्म मैनपुर के जंगल में झील के पास शूट हुई है. यह मेरी पहली फिल्म थी. जिसे मैंने निर्देशन किया है. इसमें मेरी पूरी टीम ने मदद की है. फिल्म का म्यूजिक छत्तीसगढ़ में ही तैयार किया गया है.


संपादक की पसंद

