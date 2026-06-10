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नूंह में शॉर्ट सर्किट से धधका इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, 20 लाख का सामान जलकर राख

शॉर्ट सर्किट से धधका इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ( ETV Bharat )

नूंह : नूंह जिले के पिनंगवा कस्बे में बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग की चपेट में आने से दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. घटना की सूचना डायल-112 और दमकल विभाग को दी गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. अचानक उठने लगा धुंआ: दुकान संचालक अंकित गर्ग को सुबह सूचना मिली कि उनकी दुकान से धुआं निकल रहा है. सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे. दुकान का शटर खोलने पर अंदर आग की लपटें उठती दिखाई दीं. आग तेजी से फैलने लगी, जिससे दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक और फिटिंग संबंधी सामान इसकी चपेट में आ गया. पीड़ित दुकानदार अंकित गर्ग ने कहा कि, "सुबह सूचना मिली कि दुकान से धुआं निकल रहा है. मौके पर पहुंचकर देखा तो अंदर आग लगी हुई थी. हमने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक दमकल नहीं पहुंची. तब तक लाखों रुपये का सामान जल चुका था." 20 लाख का सामान जलकर राख (ETV Bharat)