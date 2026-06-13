चार्जिंग के दौरान स्कूटी में लगी आग, तीन मंजिला मकान से उठी आग की लपटें
स्वामीपुरम कॉलोनी का मामला, एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 11:45 AM IST
झांसी: जिले में एक घर में चार्जिंग में लगी स्कूटी में शुक्रवार रात को अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने तीन मंजिला मकान को चपेट में ले लिया. आग की ऊंची-ऊंची लपटे उठने लगी. सूचना पर पहुंची दमकल ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
जानकारी के मुताबिक मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के स्वामीपुरम कॉलोनी का है. यहां बीती रात तीन मंजिला मकान में भीषण आग लग गई. मकान के दो फ्लोर पर वाहनों के स्पेयर पार्ट्स और टायर रखे थे, जबकि तीसरी मंजिल पर परिवार के सदस्य सो रहे थे. धुआं कमरे में भरने पर परिवार की नींद खुली. नीचे उतरने का रास्ता आग की लपटों से घिरा देख परिवार ने पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई.
आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. मकान में रखा 25 लाख रुपये कीमत का स्पेयर पार्ट्स, टायर और अलमारी आदि जलकर राख हो गई.
मकान मालिक हरेकृष्ण मुखरईया ने बताया कि बेसमेंट में खड़ी ई-स्कूटर की बैटरी पूरी तरह चार्ज थी. उन्होंने संभावना जताई है कि इसी में शार्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी है. रात में परिवार के 3 लोग मकान में सो रहे थे, तभी कमरे में धुआं भरने लगा तो नींद खुल गई. नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़े, तो देखा आग की लपटें दिखी. इसके बाद पड़ोसी की छत पर कूदकर सभी ने जान बचाई. वहीं, करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया.
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