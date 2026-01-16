ETV Bharat / state

अब ताजनगरी में रात 12 बजे तक खुलेंगी दुकानें, जाम से जल्द मिलेगी मुक्ति

आगरा पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने समीक्षा बैठक के बाद दी जानकारी, कई महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

मीडिया से बात करते पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 9:02 PM IST

4 Min Read
आगराः ताज नगरी को जल्द ही जाम से राहत मिलेगी. इसके साथ ही अब देर रात तक दुकानें खुलेंगी. जिले के प्रभारी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने ये घोषणा समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान की. इस दौरान सपा मुखिया व पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला. कहा, अखिलेश यादव चाहे पीडीए कलेंडर लान्च करें, पीडीए पतंग उडाएं या चेहरा बदलें लेकिन उनकी सरकार नहीं बनने वाली नहीं है. अभी तक जनता उनका कार्यकाल भूली नहीं है, जिसमें जंगल और गुंडाराज हुआ था. अपराध और अपराधी हावी थे. महिलाओं के साथ बलात्कार होते थे. ऐसा उदाहरण का बिहार का भी रहा है. जहां पर जनता ने लालू यादव के जंगलराज को लेकर ही उनके बेटे को सत्ता से बेदखल कर दिया है.

बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गएः इसके पहले नवीन सर्किट हाउस सभागार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में जिले के विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई. जिसमें कैबिनेट मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने ट्रैफिक, स्वास्थ्य, राजस्व, शिक्षा, बिजली, सड़क, पशुपालन और पुलिस व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए. बैठक में राजस्व विभाग के 9991 वाद लंबित होने पर मंत्री ने गति लाने के सख्त निर्देश दिए. कहा कि धारा 24 और 34 धारा के तहत कोई भी मामला समय सीमा से बाहर लंबित ना रहे. इसके साथ ही दाखिला-खारिज के सभी मामलों का निस्तारण 45 दिनों के भीतर किया जाए.

प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने आईजीआरएस की समीक्षा में सभी शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण करने और शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात करने के निर्देश दिए. एक निजी हॉस्पिटल से जुड़ी गंभीर शिकायतों को लेकर कहा कि हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारकों को बिना इलाज लौटाने और एक ही मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए बाध्य कराने के डीएम आगरा को निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अवैध निर्माण की जांच के लिए टीम गठित करके सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

नशेबाज पशु चिकित्साधिकारी को हटाने के निर्देश: मंत्री जयवीर सिंह ने ईएसआई अस्पताल भवन पर अवैध कब्जे को लेकर नगर आयुक्त को सख्त निर्देश दिए. पशुपालन विभाग की समीक्षा में फतेहपुर सीकरी के पशु चिकित्साधिकारी पर शराब पीकर ड्यूटी करने, आम जनता से दुर्व्यवहार और गौवंश सुपुर्दगी में अनियमितता के आरोप की जांच कराने के साथ ही पशु चिकित्साधिकारी को हटाकर मुख्यालय से संबद्ध करने के निर्देश दिए. बेसिक शिक्षा विभाग में चाइल्ड केयर लीव से जुड़े मामलों में अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी जताकर आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी को जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. ऐसे ही टोरंट पॉवर के नए कनेक्शन के लिए अनावश्यक एनओसी और एस्टिमेट की मांग की शिकायत पर कंपनी के साथ बैठक करके समाधान के निर्देश दिए हैं.

जलभराव को लेकर ये दिए निर्देश: समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने पीडब्ल्यूडी को ग्वालियर रोड और जलेसर रोड पर जलभराव के साथ ही हादसों को लेकर नाराजगी जताई. इसके साथ ही बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताई. जिसमें पुलिस को हेलमेट, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही भविष्य की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर रेलवे ट्रैक, यमुना के किनारे एलीवेटेड रोड, रिंग रोड, नए ब्रिज, अंडरपास और एनएच-19 के चौड़ीकरण समेत अन्य स्थानों का सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करके बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

रात में खुलेंगी दुकानेंः प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आगरा एक पर्यटन नगरी है. यहां पर खान-पान, चाट और अन्य दुकानें रात 12 बजे तक खुलें. इसको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की. जिसमें दुकानें रात बजे तक खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही आगरा को जाम से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को विस्तृत प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं. एक सप्ताह में प्लान बनाने के बाद अगली मीटिंग में चर्चा होगी और फिर लागू करेंगे. आगरा में जाम की समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा. इसके साथ ही रोड पर पर सरकारी या प्राइवेट बस खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

