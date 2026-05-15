इसरी हादसे से सबक: बगोदर में एनएच पर लगने वाली शुक्रवारी हाट से हटाई गई दुकानें, दुकानदारों को चेतावनी
गिरिडीह के बगोदर प्रखंड क्षेत्र के औंरा में लगने वाली साप्ताहिक हाट पर रोक लगा दी गई है.
Published : May 15, 2026 at 8:33 PM IST
गिरिडीहः इसरी बाजार में पिछले दिनों हुई सड़क दुर्घटना के बाद बगोदर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है.नेशनल हाईवे पर जाम और हादसों की आशंका को देखते हुए शुक्रवार को औंरा में NH के एक लेन पर लगने वाली साप्ताहिक हाट में दुकानों को प्रशासन ने हटवा दिया है. इस दौरान तंबू-खूट्टा भी हटाया गया.
सीओ और थाना प्रभारी ने चलाया अभियान
सीओ प्रवीण कुमार और थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया. जिसमें दुकानदारों को सड़क किनारे किसी भी तरह की दुकान नहीं लगाने की सख्त हिदायत दी गई. माइकिंग कर दुकानदारों को चेताया गया कि आदत सुधार लें, अगले शुक्रवार से NH पर दुकान लगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पदाधिकारियों ने इसरी बाजार में हुई दुर्घटना का हवाला देते हुए कहा कि रोड पर दुकानें लगने से न सिर्फ हादसों का खतरा रहता है, बल्कि लंबा जाम भी लगता है. इससे एम्बुलेंस, स्कूली बस और आम यात्रियों को भारी परेशानी होती है.
डीसी के निर्देश पर कार्रवाई
सीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि डीसी राम निवास यादव के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है. पिछले शुक्रवार को भी दुकानें हटाकर चेतावनी दी गई थी. प्रशासन ने साप्ताहिक हाट के लिए चिन्हित स्थल पर ही दुकानें लगाने की अपील की है.
गौरतलब है कि बगोदर के औंरा में नेशनल हाईवे का एक लेन पर लंबे समय से हर शुक्रवार को साप्ताहिक हाट लगती है. इस कारण सड़क की एक लेन पर पूरी तरह आवागमन बाधित हो जाता है. इससे वाहनों की रफ्तार थम जाती थी और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.
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