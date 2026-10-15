देहरादून की हजारों दुकानों पर बंदी का संकट, मंत्री से विधायकों तक में हलचल, जानें पूरा मामला
देहरादून शहर में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले दुकानों पर संकट खड़ा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्यापारियों की चिंता बढ़ी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2026 at 12:56 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून से हजारों दुकानदारों पर रोजगार का संकट आने वाला है. रिहायशी इलाकों में आवासीय नक्शे पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों पर अब सरकार डंडा चलाने जा रही है. हालांकि प्रशासन को ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण करना पड़ रहा है, लेकिन इससे हजारों दुकानदारों और व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों पर बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है. खास बात यह है कि इसी मामले को लेकर अब तमाम विधायक और मंत्री भारी दबाव में है और चुनाव से पहले इस दबाव से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढ रहे है.
राजधानी देहरादून में हजारों दुकानदारों और छोटे कारोबारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है. आवासीय नक्शे पर बने भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है. प्रशासन की ओर से ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. इस कार्रवाई के पीछे सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताया जा रहा है. हालांकि इसका असर अब सीधे उन हजारों परिवारों पर पड़ने की आशंका है, जिनकी आजीविका इन दुकानों और छोटे कारोबारों पर निर्भर है. विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इस मुद्दे ने जनप्रतिनिधियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं. यही वजह है कि अब मंत्री और विधायक इस समस्या का समाधान तलाशने में जुट गए हैं.
नोटिस से कारोबारियों में चिंता, चुनाव से पहले बढ़ा दबाव: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन का मामला उठाया गया है. सवाल यह है कि जिस भवन का निर्माण आवासीय उपयोग के लिए किया गया है, उसमें व्यावसायिक गतिविधियां किस आधार पर संचालित की जा रही हैं. बताया जा रहा है कि आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया प्रदेशों की राजधानियों से शुरू की गई है. उत्तराखंड में इसका असर देहरादून में दिखाई देने लगा है.
राजधानी में बड़ी संख्या में दुकानदारों को नोटिस जारी होने के बाद कारोबारियों के बीच असमंजस की स्थिति है. कार्रवाई आगे बढ़ती है तो उन लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है, जिन्होंने आवासीय क्षेत्रों में दुकानें खोलकर अपना रोजगार शुरू किया है. इसका असर केवल कारोबारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों और उनसे जुड़े परिवारों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है.
प्रभारी मंत्री के आवास पर जुटे विधायक और मंत्री: इस मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल के आवास पर जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई. इसमें राजपुर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री खजान दास, मसूरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैंट विधायक सविता कपूर समेत अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे. बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी बुलाया गया.
बैठक का मुख्य मुद्दा यही रहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रभावित कारोबारियों को राहत देने का रास्ता कैसे निकाला जाए? जनप्रतिनिधियों की चिंता यह है कि यदि बड़ी संख्या में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई होती है तो इसका राजनीतिक और सामाजिक असर भी देखने को मिल सकता है.
विधानसभा चुनाव से पहले हजारों परिवारों की आजीविका से जुड़ा यह मामला सरकार के लिए भी चुनौती बन गया है. एक तरफ न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना है, तो दूसरी तरफ उन कारोबारियों की परेशानी का समाधान तलाशना है, जो सालों से इन स्थानों पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं.
विदेशों में भी घरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं. देशभर में बड़ी संख्या में लोग इसी तरह अपना रोजगार चला रहे हैं. ऐसे में सरकार चाहती है कि प्रभावित लोगों को राहत देने के विकल्प तलाशे जाएं.
-सुबोध उनियाल, प्रभारी मंत्री, देहरादून-
सरकार लगातार लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है. ऐसे में यदि लोग अपना रोजगार शुरू करते हैं और बाद में इस तरह के फैसलों के कारण उनके सामने मुश्किलें खड़ी होती है, तो उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझना जरूरी है. सरकार इस मामले में समाधान निकालने की कोशिश कर रही है.
-खजान दास, कैबिनेट मंत्री-
मसूरी के 200 से ज्यादा होटल, रेस्तरां संचालकों पर संकट: पर्यटन नगरी मसूरी में आवासीय भवनों में होटल, रेस्तरां, होमस्टे और बीएनबी (बेड एंड ब्रेकफास्ट) संचालित करने वालों पर भी संकट खड़ा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के आवासीय क्षेत्रों के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल पर सख्त रुख के बाद मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने भवनों के वास्तविक उपयोग की जांच के लिए सर्वे शुरू किया है. इस कार्रवाई के बीच 200 से अधिक प्रतिष्ठानों के जांच के दायरे में आने की संभावना जताई जा रही है. वहीं, एमडीडीए की ओर से नोटिस मिलने के बाद स्थानीय होमस्टे और बीएनबी संचालकों में चिंता बढ़ गई है. सरकार एक ओर स्थानीय लोगों को पर्यटन से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर नियमों की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से उनके सामने रोजगार और निवेश बचाने की चुनौती खड़ी हो रही है.
अब निगाहें सरकार के फैसले पर: फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में आने वाले कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार क्या रास्ता निकालती है. क्या मौजूदा नियमों के तहत कोई समाधान संभव है या कारोबारियों को अपनी गतिविधियां बंद करनी पड़ेंगी? यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा. फिलहाल नोटिस मिलने के बाद कारोबारियों की चिंता बढ़ी हुई है और जनप्रतिनिधि भी इस मामले में समाधान तलाशने में जुटे हैं.
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