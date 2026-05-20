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होलसेल मार्केट में दुकानों पर लटके ताले, GCA बोली - हड़ताल सफल रही, तीन हजार से अधिक दुकानें बंद रहीं

गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन ने नई बस्ती स्थित होलसेल मार्केट को पूरी तरह से रखा बंद, 3000 से अधिक होलसेल की दुकानें बंद रखने का दावा

होलसेल मार्केट में दुकानों पर लटके ताले, GCA बोली - हड़ताल सफल रही
होलसेल मार्केट में दुकानों पर लटके ताले, GCA बोली - हड़ताल सफल रही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 20, 2026 at 6:16 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद : ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा नई बस्ती स्थित होलसेल मार्केट को पूरी तरह से बंद रखा गया. नई बस्ती स्थित दवाई होलसेल मार्केट में तकरीबन 300 से अधिक होलसेल की दुकानें पूरी तरह से बंद रही. होलसेल मार्केट में ही दवा व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. वहीं, संगठन के पदाधिकारी ने दावा किया कि गाजियाबाद में तकरीबन 3000 से अधिक दुकानें आज हड़ताल के चलते बंद रही.

संगठन की एकदिवसीय हड़ताल पूरी तरह से कामयाब: गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजदेव त्यागी ने बताया, संगठन की एकदिवसीय हड़ताल पूरी तरह से कामयाब हुई है. नई बस्ती इलाके में स्थित 350 से अधिक होलसेल केमिस्ट व्यापारियों ने आज कारोबार पूरी तरह से बंद रखा है. इसके अलावा गाजियाबाद में तकरीबन तीन हजार से अधिक केमिस्ट शॉप भी बन रही है. एक दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए संगठन द्वारा काफी समय से जनसंपर्क किया जा रहा था. एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों पर जल्द ठोस कदम उठाएगी.

5 वर्षों से लगातार सरकार ने मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया: जीसीए के जिला महामंत्री जयदीप गुप्ता के मुताबिक, बीते 5 वर्षों से लगातार सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं. विभिन्न माध्यमों से सरकार के समक्ष अपनी बात रखी गई लेकिन सरकार द्वारा मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. जिसके चलते मजबूरन अब सभी केमिस्ट को एक दिवसीय हड़ताल पर बैठना पड़ा है.

ऑनलाइन नकली दवाइयां बेची जाती हैं-एसोसिएशन: हम केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि आम जनता की भी आवाज उठा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन भारी डिस्काउंट दवाइयां पर दिया जाता है जोकि वास्तविक रूप से संभव नहीं है. ऐसे में बड़ी संभावना है कि ऑनलाइन नकली दवाइयां बेची जाती हैं. बड़े डिस्काउंट के लालच में आकर लोग ऑनलाइन दवाइयां खरीदने हैं लेकिन जो दवाइयां उपचार के लिए होती हैं वह दवाइयां ही नकली होने के कारण गंभीर नुकसान पहुंचती हैं.

ऑनलाइन बिना वैध चिकित्सीय पर्चे के दवाइयां की होती है बिक्री: एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा बिना वैध चिकित्सीय पर्चे के दवाइयां की बिक्री की जाती है. कई ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचना प्रतिबंधित है लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित दवाइयां भी आसानी से उपलब्ध कराई जाती हैं. जिससे नशे का कारोबार तेजी के साथ बढ़ रहा है. कई बार नकली पर्चों के माध्यम से ऑनलाइन दवाइयां की उपलब्धता होती है.

गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन की प्रमुख मांगे:-

- अधिसूचना GSR 220 (E) 26 मार्च 2020 की वापसी.

- अधिसूचना GSR 817 (E) 28 अगस्त 2018 की वापसी.

- प्रीडेटरी मूल्य निर्धारण पर रोक लगाने और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का क्रियान्वयन.

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