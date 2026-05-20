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होलसेल मार्केट में दुकानों पर लटके ताले, GCA बोली - हड़ताल सफल रही, तीन हजार से अधिक दुकानें बंद रहीं

नई दिल्ली/गाजियाबाद : ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा नई बस्ती स्थित होलसेल मार्केट को पूरी तरह से बंद रखा गया. नई बस्ती स्थित दवाई होलसेल मार्केट में तकरीबन 300 से अधिक होलसेल की दुकानें पूरी तरह से बंद रही. होलसेल मार्केट में ही दवा व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. वहीं, संगठन के पदाधिकारी ने दावा किया कि गाजियाबाद में तकरीबन 3000 से अधिक दुकानें आज हड़ताल के चलते बंद रही.

संगठन की एकदिवसीय हड़ताल पूरी तरह से कामयाब: गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजदेव त्यागी ने बताया, संगठन की एकदिवसीय हड़ताल पूरी तरह से कामयाब हुई है. नई बस्ती इलाके में स्थित 350 से अधिक होलसेल केमिस्ट व्यापारियों ने आज कारोबार पूरी तरह से बंद रखा है. इसके अलावा गाजियाबाद में तकरीबन तीन हजार से अधिक केमिस्ट शॉप भी बन रही है. एक दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए संगठन द्वारा काफी समय से जनसंपर्क किया जा रहा था. एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों पर जल्द ठोस कदम उठाएगी.

5 वर्षों से लगातार सरकार ने मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया: जीसीए के जिला महामंत्री जयदीप गुप्ता के मुताबिक, बीते 5 वर्षों से लगातार सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं. विभिन्न माध्यमों से सरकार के समक्ष अपनी बात रखी गई लेकिन सरकार द्वारा मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. जिसके चलते मजबूरन अब सभी केमिस्ट को एक दिवसीय हड़ताल पर बैठना पड़ा है.