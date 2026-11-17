ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय जौलजीबी मेले में लौटी रौनक, तिब्बती उत्पादों की सजी दुकानें, नेपाली व्यापारियों में भी उत्साह

अंतरराष्ट्रीय जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ ( फोटो- ETV Bharat )

पिथौरागढ़: भारत-नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले में इस साल रौनक देखते ही बन रही है. 6 साल बाद तिब्बत के साथ व्यापार शुरू होने से मेले में एक बार फिर पुराने व्यापारिक रंग लौट आए हैं. तिब्बत से आई विभिन्न प्रकार की पारंपरिक सामग्रियों की दुकानें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

इन सामग्रियों को खरीदने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंच रहे लोग भी दुकानों पर जुट रहे हैं. वहीं, नेपाल के व्यापारियों और नागरिकों में भी मेले को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है. मेले को लेकर ईटीवी भारत ने नेपाल और जौलजीबी के व्यापारियों से बात की. साथ ही जाना कि इस मेले का क्या महत्व है और किस तरह से व्यापारियों को लाभ मिल रहा है.

साल 1914 में हुई थी मेले की शुरुआत: बता दें कि पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित जौलजीबी में यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मेला लगता है. जो दोनों देशों की सीमा के पास काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है. बताया जाता है कि इस मेले की शुरुआत साल 1914 में अस्कोट के पाल ताल्लुकदार गजेंद्र बहादुर पाल ने की थी. काली और गोरी नदी के संगम पर बसा जौलजीबी (फोटो- ETV Bharat) भारत-चीन व्यापार बंद होने से वहां का सामान आना हो गया था बंद: बता दें कि कोरोना महामारी के बाद से तिब्बत के साथ व्यापार प्रभावित होने के कारण जौलजीबी मेले में पारंपरिक व्यापारिक गतिविधियां पहले जैसी नहीं रह गई थीं. लंबे समय से तिब्बती सामानों का इंतजार कर रहे व्यापारियों और खरीदारों के लिए इस साल का मेला खास बन गया है. जौलजीबी मेले में ऊनी सामान (फोटो- ETV Bharat) 6 साल बाद तिब्बत के उत्पादों की सजी दुकानें: करीब 6 साल बाद भारत-चीन व्यापार खुलने से तिब्बत (चीन) से आई वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ी है. इससे मेले में खरीदारी का उत्साह भी बढ़ा है. तिब्बत से लाई गई पारंपरिक उपयोग की सामग्रियां लोगों को खासा आकर्षित कर रही हैं. दुकानों पर इन वस्तुओं को देखने और खरीदने के लिए भीड़ उमड़ रही है. "यह लोग चीन से व्यापार करने गए थे, लेकिन इस बार बर्फबारी से परेशानी हुई, तो अनुमति को लेकर काफी दिक्कतें हुई. जिस वजह से हम ज्यादा सामान निर्यात नहीं कर पाए. हम लोग वहां से चरू, कंबल, जैकेट, जूते, छिरबी आदि नए-नए आइटम लेकर आए हैं. जिसे हम जौलजीबी मेले में बेच रहे हैं."- सुधा, चीन से सामान लेकर लौटे व्यापारी सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों की दिखती है झलक: जौलजीबी मेला केवल खरीदारी और बिक्री तक सीमित नहीं है. बल्कि, यह सीमांत क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत, लोक संस्कृति और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों का प्रतीक भी है. भारत और नेपाल के बीच सदियों से चले आ रहे सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों की झलक यहां देखने को मिलती है. "पहले तीन देशों के बीच यह मेला लगता था. जिसमें भारत-तिब्बत-नेपाल शामिल थे, लेकिन अब दो देश नेपाल और भारत के बीच ही व्यापार हो रहा है.यह दोनों देशों के रिश्ते को भी मजबूत करने का काम करता है."- जय दत्त ओझा, स्थानीय निवासी, नेपाल नेपाल से पहुंच रहे व्यापारी और लोग: नेपाल से भी काफी संख्या में व्यापारी और लोग मेले में पहुंच रहे हैं. नेपाली व्यापारियों की भागीदारी से मेले का बाजार गुलजार है. दोनों देशों के लोगों की आवाजाही से सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिल रही है. मेले में पारंपरिक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है. जौलजीबी मेले में लगे स्टॉल (फोटो- ETV Bharat)