धनतेरस पर हुई धनवर्षा : प्रदेश में 20 हजार करोड़ के कारोबार का अनुमान, जयपुर में लोगों ने खोली तिजोरी
धनतेरस ने राजस्थान के बाजारों में उत्साह का माहौल बनाया और अब आगे दिवाली तक त्योहारी सीजन में व्यापारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद है.
Published : November 6, 2026 at 10:04 PM IST
जयपुर : धनतेरस पर प्रदेश के बाजारों में जमकर धनवर्षा हुई. प्रदेश में करीब 20 हजार करोड़ रुपए का कारोबार का अनुमान है. वहीं राजधानी जयपुर में लगभग 5 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी का आंकड़ा सामने आया है धनतेरस पर सोने-चांदी के दामों में गिरावट से भी ग्राहकों में उत्साह नजर आया. ज्वेलरी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट आइटम सहित लगभग सभी प्रमुख बाजारों में अच्छी ग्राहकी रही.
वाहन खरीदारों ने पहले ही अपनी पसंद के वाहन बुक करा लिए और फिर धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर अपने वाहन घर लेकर गए. मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर पूजा के लिए नए वाहनों का मेला नजर आया. इसके अलावा महिला और पुरुष परिधान, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, सजावटी लाइट्स, पूजन सामग्री और गिफ्ट आइटम की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ रही. फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री FORTI के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि धनतेरस की खरीदारी ने दीपावली के कारोबार को मजबूत आधार दिया है. बाजार में नकद और डिजिटल भुगतान दोनों माध्यमों से खरीदारी हुई. धनतेरस ने राजस्थान के बाजारों में उत्साह का माहौल बनाया और अब आगे दिवाली तक त्योहारी सीजन में व्यापारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद है.
पढ़ें: धनतेरस 2026: जयपुर में चमकेगा व्यापार का ग्राफ, ज्वेलरी, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स की जबरदस्त डिमांड
राजस्थान में धनतेरस का सेक्टर अनुसार कारोबार:
- वाहन - 6,000 करोड़
- सोने-चांदी के सिक्के, बिस्किट एवं बुलियन - 2,000 करोड़
- सोने, हीरे और अन्य आभूषणों की ज्वेलरी - 4000 करोड़
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं होम अप्लायंस - 2500 करोड़
- महिला एवं पुरुष परिधान - 1,200 करोड़
- मिठाइयां एवं ड्राई फ्रूट्स - 900 करोड़
- बर्तन एवं किचनवेयर - 700 करोड़
- फर्नीचर, होम डेकोर एवं सजावटी लाइट्स 1000 करोड़
- गिफ्ट आइटम, कॉस्मेटिक्स एवं लाइफस्टाइल प्रोडक्ट 700 करोड़
- अन्य - 1000 करोड़
कुल- 20,000 करोड़
पढ़ें: धनतेरस पर वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री, मोती डूंगरी पर 1 किमी तक लगी नए वाहनों की कतारें
FORTI के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया हाल ही में बताया था कि त्योहार को लेकर बाजार में सकारात्मक माहौल है और ग्राहकों का कदम मार्केट में पड़ना शुरू हो गए हैं. उन्होंने ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जताई थी. उन्होंने अनुमान जताया था कि इस बार नवरात्रि से दिवाली तक पिछले साल की तुलना में वाहन बिक्री के आंकड़े में 20 फीसदी का उछाल आएगा.
पढ़ें: Gold-Silver Price : धनतेरस पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, गोल्ड 2800 रुपए टूटा
पढ़ें: जयपुर: दीपावली पर सर्राफा बाजार में चांदी की 'चमक' बढ़ी, गिफ्टिंग नोट और मछली, कछुआ और हाथी की डिमांड
पढ़ें: सोने-चांदी की कीमतों में फिर तेजी: धनतेरस पर जोधपुर के सर्राफा बाजार में रौनक की उम्मीद