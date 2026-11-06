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धनतेरस पर हुई धनवर्षा : प्रदेश में 20 हजार करोड़ के कारोबार का अनुमान, जयपुर में लोगों ने खोली तिजोरी

जयपुर में हुई जमकर खरीदारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : धनतेरस पर प्रदेश के बाजारों में जमकर धनवर्षा हुई. प्रदेश में करीब 20 हजार करोड़ रुपए का कारोबार का अनुमान है. वहीं राजधानी जयपुर में लगभग 5 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी का आंकड़ा सामने आया है धनतेरस पर सोने-चांदी के दामों में गिरावट से भी ग्राहकों में उत्साह नजर आया. ज्वेलरी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट आइटम सहित लगभग सभी प्रमुख बाजारों में अच्छी ग्राहकी रही.