गोरखपुर में 38 दुकानों पर संकट; नगर निगम ने तोड़ने का जारी किया नोटिस, सड़क पर उतरे व्यापारी
व्यापारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार, बोले-दुकानें टूटने से रोजी-रोटी का हो जाएगा संकट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 2:48 PM IST
गोरखपुर: सीएम ग्रिड योजना के तहत गोरखपुर में बनाई जाने वाली सड़क के निर्माण में कचहरी बस स्टैंड के पास नगर निगम के दुकानदारों को भी स्थायी रूप से हटाए जाने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश हैं. दुकानदारों ने दुकान बंद कर 24 मीटर रोड चौड़ीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया है.
35 वर्षों से दुकान से चल रही आजीविकाः दुकानदार बृजकिशोर सिंह ने बताया कि कचहरी बस स्टैण्ड के पास नगर निगम द्वारा 38 दुकानदार पैंतीस वर्षों से आवंटित दुकानों के माध्यम से व्यावसाय कर अपने और परिवार के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं. उन्होंने कहा कि हम सभी दुकानदार मध्यमवर्गीय परिवार से हैं. इसी दुकान से आजीविका चलती है. प्रशासन द्वारा कचहरी बस स्टैण्ड से होकर गुजरने वाली सड़क को स्मार्ट रोड बनाने की कवायद चल रही है. जिसके क्रम में प्रशासन द्वारा कचहरी बस स्टैण्ड स्थित नगर निगम 38 दुकानों को तोड़ने की सूचना दुकानदारों को प्रशासन द्वारा मिली है. दुकानें टूटने से रोजी-रोटी छिन जाने के कारण गहरे अवसाद में हैं.
रोजी-रोटी का एकमात्र साधन दुकानेंः नीरज सिंह ने कहा कि नगर निगम द्वारा आवंटित यह दुकान हमारे परिवार के रोजी रोटी का एकमात्र साधन है. अगर यह भी टूट गए तो दुकानदार गरीबी की निम्न स्तर पर चले जायेंगे. परिवार के जीविकोपार्जन पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा और भूखों मरने पर मजबूर होंगे. इसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा-दीक्षा पर भी पड़ेगा. उन्होंने कहा कि शहर के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबकुछ जानते हैं. हम सभी उन्हीं के कार्यकर्ता हैं. दुकान तोड़ी जा रही है लेकिन उसके बदले दुकान भी नहीं दी जा रही है. नगर निगम को सड़क निर्माण के दौरान डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए था.
दुकानदारों ने सीएम से लगाई गुहारः नीरज सिंह ने बताया कि मुख्य दबाव शास्त्री चौराहे से डॉ. भीमराव अम्बेडकर चौराहे के बीच होता है. जहां डिग्री कॉलेज, कलेक्ट्रेट और दीवानी कचहरी स्थित है. इस सड़क पर प्रशासन द्वारा 17 मीटर चौड़ीकरण की स्वीकृति की गयी है. जबकि डॉ. भीमराव अम्बेडकर चौराहे से छात्रसंघ चौराहे तक की सड़क पहले ही अपेक्षाकृत चौड़ी है. इसे 24 मीटर चौड़ा करने का प्रोजेक्ट तैयार है. इसी आधार पर उन्हें दुकान खाली करने का नोटिस भी मिला है. इसलिए सभी व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि हम लोगों के सड़क की चौड़ाई भी 17 मीटर करने की कृपा करें. दुकानदारों की रोजी-रोटी का संकट समाप्त हो सके. व्यापारियों के विरोध के साथ जिला प्रशासन, गोरखपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के आला अफसरों के सामने भी यह मामला पहुंचा है.
डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयारः अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा से ने कहा कि व्यापारियों का मामला संज्ञान में लिया गया है. कोशिश यह होगी कि व्यापारियों का नुकसान न हो और परियोजना भी धरातल पर उतर जाए. उत्तर प्रदेश नगरीय विकास योजना के तहत प्रमुख महानगरों की प्रमुख सड़कों को सीएम ग्रिड योजना के तहत विकसित करने का काम चल रहा है. गोरखपुर के राप्ती नगर में सड़क बनाई जा रही है तो सिविल लाइंस क्षेत्र में प्रमुख बाजार गोलघर और शास्त्री चौक से लेकर कमिश्नर कार्यालय होते हुए छात्र संघ चौक तक भी सड़क बनाई जानी है. जिसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुका है. दुकान और निर्माण को तोड़ा जाना है, जिससे निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा.
इसे भी पढ़ें-बनारस की दाल मंडी; बुलडोजर चलने से पहले बेसमेंट दुकानों पर आफत, VDA जल्द करेगा सील