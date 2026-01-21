बीबीएमबी सुंदरनगर के नोटिस से भड़के व्यापारी, बाजार बंद कर सड़कों पर उतरे
व्यापारियों ने बीबीएमबी से तुरंत अपनी नीति स्पष्ट करने और दुकानों को ढहाने का आदेश वापस लेन की मांग की है.
Published : January 21, 2026 at 4:54 PM IST
मंडी: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी सुंदरनगर द्वारा टाउनशिप क्षेत्र में वर्षों से कारोबार कर रहे छोटे व्यापारियों को हटाने के लिए जारी किए गए नोटिस ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है. बीबीएमबी सुंदरनगर के एसडीओ एनफोर्समेंट सब-डिवीजन की ओर से जारी नोटिस के विरोध में बुधवार को सुंदरनगर का जीरो चौक बाजार पूरी तरह बंद रहा. सैकड़ों दुकानदार और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
सैकड़ों दुकानदारों ने किया प्रदर्शन
नोटिस के विरोध में करीब 250 दुकानदार जीरो चौक पर एकत्र हुए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. व्यापारियों का कहना है कि वे दशकों से यहां दुकानें चलाकर अपने परिवारों का पालन-पोषण कर रहे हैं. अचानक नोटिस जारी कर उन्हें उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है. प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई को तानाशाही फरमान बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की.
व्यापारियों के समर्थन में उतरे विधायक जम्वाल
व्यापारियों के समर्थन में सुंदरनगर विधायक एवं प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल स्वयं मौके पर पहुंचे और दुकानदारों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने कहा कि बीबीएमबी प्रोजेक्ट देश के विकास की रीढ़ रहा है, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने अपनी जमीनें और आजीविका तक कुर्बान की है. ऐसे में उन्हीं लोगों को उजाड़ने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है.
विधायक राकेश जंवाल ने बताया कि 17 दुकानदारों को जारी किए गए नोटिस की रिपोर्ट तलब कर ली गई है. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट क्षेत्र में आज भी काफी जमीन खाली पड़ी है, इसके बावजूद पुराने व्यापारियों को हटाने का निर्णय समझ से परे है. उन्होंने प्रशासन और बीबीएमबी प्रबंधन से बातचीत कर जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया और व्यापारियों से शांति बनाए रखने की अपील की.
चूज एंड पिक नीति का आरोप
बीबीएमबी टाउनशिप व्यापार मंडल के अध्यक्ष अश्विनी सैनी ने बीबीएमबी प्रबंधन पर चूज एंड पिक नीति अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पहले चरण में 17 दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं, जबकि आगे और दुकानों को तोड़ने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि करीब 50 वर्षों से दुकानदार यहां अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं, लेकिन आज तक बीबीएमबी ने पुनर्वास की कोई ठोस नीति नहीं बनाई.
नोटिस वापस लेने की मांग
अश्विनी सैनी ने कहा कि बीबीएमबी हिमाचल की भूमि पर परियोजनाएं लगाकर अरबों रुपये कमा रहा है, लेकिन जनहित की अनदेखी कर रहा है. प्रभावित दुकानदारों में बीबीएमबी से निकाले गए कर्मचारी और गरीब परिवार भी शामिल हैं. व्यापार मंडल ने मांग की कि बीबीएमबी तुरंत अपनी नीति स्पष्ट करे और दुकानों को ढहाने का आदेश वापस ले.
