पहले थोड़ा, फिर थोड़ा ज्यादा और अब पूरा, इस तरह टूट रहा गिरिडीह के 45 'छोटे व्यवसायियों' का सपना

पहले थोड़ा, फिर थोड़ा ज्यादा और अब पूरा, इस तरह टूट रहा गिरिडीह के 45 'छोटे व्यवसायियों' का सपना
गिरिडीह में फोरलेन सड़क के चौड़ीकरण को लेकर नया विवाद उत्पन्न हो गया है. दुकानदारों का आरोप है पूरी दुकान को तोड़ा जा रहा है.
गिरिडीह: कल्याणडीह से पचंबा होते हुए गिरिडीह शहर के टावर चौक तक बनने वाली फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य जैसे-तैसे हो रहा है. गुणवत्ता में समझौते के आरोप हैं, सुस्त गति और मनमानी के कारण संवेदक से लेकर विभाग के अधिकारी सवालों के घेरे में हैं. अब इस सड़क के चौड़ीकरण के दौरान तोड़ी जा रही दुकानों को लेकर भी नया विवाद उत्पन्न हो गया है. इस सड़क के किनारे अवस्थित 45 दुकानदार अनिश्चिकालीन धरने पर बैठ गए हैं. इन दुकानदारों ने नगर निगम प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं.
क्या है पूरा मामला
दरअसल सड़क चौड़ीकरण को लेकर कई निर्माण को ध्वस्त किया गया है. नगर निगम द्वारा निर्मित कई दुकानों को तोड़ा गया है. पुरानी जेल के चारदीवारी से सटी 45 दुकानों पर भी ऐसी कार्रवाई की गई है. इन दुकानों के संचालकों को पहले तीन से पांच फीट तोड़ने का निर्देश मिला. इस हिस्से को तोड़ दिया गया और नाली का निर्माण कर दिया गया. नाली निर्माण होने के बाद दुकानदार इस बात को लेकर अश्वस्त हो गए कि अब बाकी का हिस्सा नहीं तोड़ा जाएगा. ऐसे में दुकानदारों ने अपनी जमा पूंजी से ध्वस्त हिस्सों की मरम्मत शुरू की. लगभग 15 दिनों तक दिन के उजाले में मरम्मत होती रही, लेकिन निगम या फिर पथ निर्माण विभाग ने किसी प्रकार की टोका-टोकी नहीं की. इस बीच 25 दिसंबर की सुबह इन सभी 45 दुकानदारों को निगम का नया नोटिस मिला जिसमें पूरे दुकान को तोड़ने की बात कही गई. सुबह को मिले नोटिस के बाद देर शाम से दुकानदार धरना पर बैठ गए हैं. इनके द्वारा निगम पर मनमानी का आरोप लगाया जा रहा है.
क्या कहते हैं दुकानदार
यहां दुकानदार बिनोद कुमार, प्रियरंजन कुमार, पंकज कुमार, मो इस्लाम, असीम जफर, सरोज कुमार कहते हैं कि सड़क निर्माण के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता थी उससे अधिक ले ली गई है. नाली का निर्माण भी कर दिया गया है. नाली निर्माण होने के बाद वे लोग अश्वस्त हो गए कि आगे तोड़-फोड़ नहीं होगी. इसकी जानकारी निगम प्रशासन से भी ले ली गई. निगम को जानकारी देने के बाद उन लोगों द्वारा दुकान की मरम्मत शुरू की गई.
15 दिनों से यह काम दिन के उजाले में होता रहा. सुबह-शाम निगम के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और कर्मी गुजरते रहे लेकिन किसी ने काम करने से नहीं रोका. हर एक दुकानदार की मरम्मत में काफी रकम जब खर्च हो गई तो अचानक फिस से नोटिस मिल गया कि पूराी दुकान तोड़ी जाएगी. यह नोटिस भी क्रिसमस दिन मिला. जिस दिन खुशियां बांटी जाती है, जिस दिन छुट्टी रहती है, उस दिन नोटिस थमाया गया.
भावनाओं से खिलवाड़
दुकानदार कहते हैं कि यह नोटिस पूरी तरह से उनकी भावना से खिलवाड़ है. उन्होंने कहा कि पूरी दुकान तोड़ना थी तो पहले दिन ही कार्रवाई करते. हम लोग भी दूसरी जगह ठिकाना ढूंढ लेते. पहले थोड़ा तोड़ा गया पर अब पूरा तोड़ने का नोटिस देना कहां तक सही है.
भाकपा माले ने उठाया नीयत पर सवाल
इन दुकानदारों के आंदोलन का समर्थन कर रहे भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा कहते हैं कि चौड़ीकरण के नाम पर 45 दुकानदारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है. जब तोड़ना था तो पहले दिन ही यही कार्य करना था. दूसरी बात है कि तोड़ - फोड़ की कार्रवाई भी इलाके को देख कर किया जा रहा है. आप पूरी सड़क पर घूम लीजिये और देखिए क्या सभी जगह चौड़ी सड़क बनी है. जहां के लोग कमजोर हैं वहां प्रशासन ने खूब ताकत दिखाई. लेकिन जहां जनता मजबूत है वहां प्रशासन भी चुप है.
उन्होंने बताया कि निगम के पदाधिकारी से बात की है उनके द्वारा कहा गया कि वे कुछ नहीं कर सकते. ऐसे में सवाल उठता है कि जहां सड़क पूरी तरह चौड़ी हो गई, नाली का निर्माण हो गया वहां नाली के दूसरी तरफ के निर्माण को तोड़ा जाना कहां तक सही है. यह कार्रवाई निगम की नीयत पर सवाल उठाता है.
सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन की बैठक हुई थी. इस बैठक में निर्णय हुआ कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन 45 दुकानों को पूरी तरह से खाली कराना जरूरी है. चूंकि जहां पर दुकान है वहां सड़क पर भी अतिक्रमण बढ़ेगा और दुकान भी काफी छोटी हो चुकी है. ऐसे में 45 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है. प्रशांत कुमार लायक, उप नगर आयुक्त
