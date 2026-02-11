ETV Bharat / state

री-लॉटरी पर आक्रोश: निगम के फैसले के खिलाफ अटल स्मृति वेंडर मार्केट में प्रदर्शन

रांची: राजधानी के अटल स्मृति वेंडर मार्केट में इन दिनों नगर निगम के री-लॉटरी फैसले को लेकर माहौल गरमाया हुआ है. बुधवार को इस मुद्दे के विरोध में कई दुकानों के शटर बंद रहे. हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले पर खुद दुकानदारों के बीच एकराय नहीं बन पाई है. जहां एक पक्ष री-लॉटरी का खुलकर विरोध कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे नियमसम्मत और आवश्यक कदम बता रहा है.



दरअसल, वर्ष 2019 में सर्जना चौक से कचहरी चौक तक फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को लॉटरी प्रणाली के जरिए अटल स्मृति वेंडर मार्केट में स्थान और चबूतरे आवंटित किए गए थे. यह आवंटन तीन वर्षों की अवधि के लिए किया गया था. अब उस अवधि के पूरा होने के बाद नगर निगम ने दुकानों की दोबारा लॉटरी कराने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है.



मामले को लेकर दुकानदार ने दी जानकारी (ईटीवी भारत)

री-लॉटरी का विरोध कर रहे दुकानदार

री-लॉटरी का विरोध कर रहे दुकानदारों का कहना है कि उन्हें तीन साल बाद नवीनीकरण (रीन्यूअल) का आश्वासन दिया गया था. उनका आरोप है कि बिना किसी ठोस कारण के फिर से लॉटरी निकालना उनके साथ अन्याय है. कई दुकानदारों ने दावा किया कि आवंटन के समय उन्हें जो दस्तावेज दिए गए थे. उनमें स्थायित्व का संकेत था. ऐसे में अचानक दोबारा लॉटरी की प्रक्रिया शुरू करना उनके व्यवसाय और भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है.



विरोध करने वाले दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया कि निगम के कुछ अधिकारी चुनिंदा लोगों के साथ मिलकर यह फैसला आगे बढ़ा रहे हैं. उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत से उन्होंने ग्राहकों का भरोसा और पहचान बनाई है. अगर दोबारा लॉटरी हुई और स्थान बदल गया, तो उनकी आय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.