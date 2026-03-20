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लव ट्रायंगल में हुई थी दुकानदार की हत्या; पुलिस ने मर्डर आरोपी को किया गिरफ्तार

फिरोजाबाद: टूंडला थाना क्षेत्र में हुई दुकानदार की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. दुकानकार तेजपाल की हत्या के पीछे लव ट्रायंगल का मामला सामने आया है. पुलिस ने हत्यारोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद ने बताया कि हत्यारोपी मुकेश की निशानदेही पर पर आलाकत्ल भी बरामद कर लिया गया है, उन्होंने बताया कि 16 मार्च 2026 को ग्राम उलाऊ निवासी कौशल किशोर ने अपने पिता तेजपाल की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

मामला दर्ज होते के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना टूंडला पुलिस और सर्विलांस टीम सहित 4 टीमों का गठन किया गया. टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच की गई.

इस जांच के आधार पर आरोपी की पहचान मुकेश पुत्र मुकट सिंह निवासी जलोपुरा के रूप में हुई. पुलिस ने 19 मार्च 2026 को सुबह करीब 10:20 बजे राजा का ताल रोड से नागऊ जाने वाले कच्चे रास्ते से आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर स्टील का बांका, एक लोहे का मूसल और घटना के समय पहनी गई शर्ट बरामद की गई है.