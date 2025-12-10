ETV Bharat / state

पुन्हाना में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर दुकानदारों का हंगामा, नगर पालिका के नोटिस के खिलाफ भड़के दुकानदार, सड़क को किया जाम

दुकानदारों ने नगरपालिका सचिव का पुतला फूंकाः इस दौरान गुस्साए दुकानदारों ने नगरपालिका सचिव साहिल धनखड़ का पुतला फूंककर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया. दुकानदार ओमप्रकाश का आरोप है कि "यह पूरी कार्रवाई बिना पूर्व सूचना और बिना नोटिस के की गई है. सुबह-सुबह दुकान खोलने से पहले ही तोड़फोड़ कर दी गई, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है."

नूंहः जिले की पुन्हाना नगर पालिका की ओर से बुधवार को शहर के मुख्य मार्गों पर सुबह-सुबह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान कई दुकानों के सामने लगे टीन शेड और अन्य सामानों को तोड़ दिया गया. अतिक्रमण हटाये जाने की जानकारी मिलते ही आक्रोशित दुकानदार मौके पर पहुंच गए. दुकानदारों ने अतिक्रमण के दौरान तोड़े गए सामानों से गोयल नर्सिंग होम मार्ग को बंद कर दिया.

दुकानदारों ने किया सड़क जाम (Etv Bharat)

चुनिंदा दुकानों पर कार्रवाई गलतः दुकानदार खेमचंद सैनी ने आरोप लगाया कि "कार्रवाई चुनिंदा दुकानों पर की गई. जबकि पूरे शहर में अतिक्रमण मौजूद है. यह कार्रवाई किसी खास राजनीतिक दबाव में कुछ दुकानों को निशाना बनाया गया, जबकि आसपास के कई दुकानों को नहीं छुआ गया है." दुकानदार हेमराज ने मांग की है कि "शासन-प्रशासन उनके भारी नुकसान की भरपाई करे."

कई बार दिया जा चुका है नोटिस: दूसरी ओर नगरपालिका सचिव साहिल धनखड़ ने दुकानदारों के आरोपों को सिरे से नकार दिया है. उनका कहना है कि "शहर में लंबे समय से अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या गंभीर हो चुकी थी. लगातार शिकायतें मिल रही थीं. बीते दो महीनों में हर दस दिन में मुनादी और नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन लोगों ने पालन नहीं किया. सुबह-सुबह कार्रवाई इसलिए की गई ताकि 10 बजे के बाद दुकानें खुलने पर नुकसान और न बढ़े." उन्होंने स्पष्ट किया कि "कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष और नियमों के तहत की गई है. आगे भी पूरे शहर में अभियान चलाया जाएगा." अभियान के बाद शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है और दुकानदारों और प्रशासन के बीच विवाद गहराता जा रहा है.