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बहरोड़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों की कहासुनी, जमकर चले लात-घूंसे

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विवाद अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ था और दोनों पक्षों के बीच पिछले काफी समय से तनातनी चल रही थी.

Shopkeepers clashed in Behror
बहरोड़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान आपस में झगड़ते दुकानदार आपस (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 1:45 PM IST

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बहरोड़: जिले के बहरोड़ नगर परिषद कार्यालय के सामने शुक्रवार शाम को एक मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चलने लगे. घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ एकत्र हो गई.

बहरोड़ नगर परिषद कमिश्नर नूर मोहम्मद ने बताया कि क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी. जैसे ही टीम नगर परिषद कार्यालय के सामने अतिक्रमण हटाने पहुंची दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाकर मामला शांत कराया गया. पिछले करीब दो महीनों से कुछ दुकानदारों के बीच अतिक्रमण को लेकर विवाद चल रहा है. दोनों पक्ष कई बार आमने-सामने आ चुके हैं और एक-दूसरे पर अतिक्रमण करने के आरोप लगाते रहे हैं. शुक्रवार को भी इसी मुद्दे को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया और सड़क पर ही हाथापाई शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन स्थिति कुछ समय तक तनावपूर्ण बनी रही. घटना के कारण नगर परिषद कार्यालय के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई और यातायात भी प्रभावित हुआ.

पढ़ें: अलवर में अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर, दस्ते को झेलना पड़ा विरोध...आयुक्त ने चेताया

पहले से चल रही थी तनातनी: बहरोड़ कोतवाली थाना अधिकारी अंकित सामरिया ने बताया कि शुक्रवार को शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर परिषद के द्वारा की गई थी. उसी दौरान दुकानदार आपस में उलझ गए. जिसकी सूचना मिलने पर बहरोड़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए दोनों पक्षों को समझाइश दी तथा मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विवाद अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ था और दोनों पक्षों के बीच पिछले काफी समय से तनातनी चल रही थी.घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को शांत कराया. साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा नहीं करने की चेतावनी दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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