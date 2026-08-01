रांची के सबसे महंगे बाजार में 13 साल से मुफ्त में चल रहीं 35 दुकानें? HC ने पूछा- कौन लेगा किराया, मांगा जवाब, बेहद रोचक है मामला
रांची में अल्बर्ट एक्का चौक के पास 35 दुकानें बिना किराए पर चल रही हैं. इसे लेकर दुकानदारों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.
Published : August 1, 2026 at 2:29 PM IST
रांची: राजधानी रांची के सबसे व्यस्त और महंगे व्यावसायिक इलाकों में शुमार अल्बर्ट एक्का चौक के पास स्थित 35 दुकानों का किराया पिछले 13 वर्षों से किसी भी सरकारी एजेंसी ने नहीं लिया है. अब इस पूरे मामले में दुकानदारों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार, रांची नगर निगम, रांची के उपायुक्त, सदर अस्पताल प्रबंधन और आरआरडीए से जवाब मांगा है.
2012 तक नगर निगम लेता था किराया
याचिकाकर्ता रंजीत कुमार समेत 15 दुकानदारों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इन 35 दुकानों का निर्माण आरआरडीए ने कराया था, जबकि दुकानों का आवंटन रांची नगर निगम ने किया था. वर्ष 2012 तक नगर निगम नियमित रूप से किराया वसूलता रहा, लेकिन उसके बाद अचानक किराया लेना बंद कर दिया गया. तब से न नगर निगम किराया ले रहा है और न ही सदर अस्पताल प्रशासन.
दुकानदारों में बेदखली का डर
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने ईटीवी भारत को बताया कि किराया जमा नहीं होने की वजह दुकानदार नहीं, बल्कि संबंधित सरकारी एजेंसियों के बीच अधिकार क्षेत्र का विवाद है. इसके बावजूद दुकानदारों को आशंका है कि वर्षों से किराया लंबित रहने के आधार पर कहीं उन्हें दुकानें खाली करने का नोटिस न मिल जाए. उनका कहना है कि समय-समय पर नगर निगम की टीम नापी करने पहुंचती है, जिससे उनकी चिंता और बढ़ जाती है.
सदर अस्पताल की जमीन पर बनी हैं दुकानें
अधिवक्ता के मुताबिक, ये सभी दुकानें सदर अस्पताल की बाउंड्री के भीतर स्थित हैं. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सदर अस्पताल प्रबंधन यह स्वीकार कर चुका है कि जमीन अस्पताल की है और इन दुकानों को अतिक्रमण नहीं माना जा सकता. दुकानों का निर्माण नियमानुसार हुआ था.
दुकानदारों की दलील दुकानदार दीपक कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि 1993 में अल्बर्ट एक्का चौक के बगल में सदर अस्पताल कैंपस के एक हिस्से को कवर करते हुए दुकानें बनाई गई थी. दुकानों का निर्माण कार्य RRDA की ओर से किया गया था. लेकिन फंड की कमी से निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ. लिहाजा, जिन दुकानदारों को अलॉट हुआ था, उन्हीं लोगों ने अपने पैसे खर्च करके दुकानों का निर्माण कार्य पूरा कराया. उस समय से रांची नगर निगम किराया वसूल रहा था, जो साल 2012 तक चला. उसके बाद निगम ने किराया लेना बंद कर दिया. इसलिए किराया देने के लिए दुकानदारों ने डीसी, एसडीओ कोर्ट, नगर निगम और आरआरडीए का दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. इसलिए मजबूर होकर हाईकोर्ट जाना पड़ा.
दुकानदार सुरेश कुमार ने बताया कि नगर निगम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है यह समझ से परे है. क्योंकि इसी लाइन में बनी कई बड़ी दुकानों का किराया अभी भी नगर निगम वसूल रहा है. साथ ही संबंधित दुकानों के पास लगे विज्ञापन वाले होर्डिंग से भी पैसे वसूले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर एक साथ साल 2012 से अब तक का किराया मांगा जाएगा तो इतने पैसे कहां से आएंगे.
अब तय होगा किराया किसे देना है
दुकानदारों का कहना है कि वे किराया देने को तैयार हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसका अधिकार किस विभाग के पास है. उनका आग्रह है कि जिला प्रशासन या संबंधित प्राधिकरण यह तय करे कि किराया किस एजेंसी को जमा कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह का कानूनी विवाद न हो.
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब अदालत के समक्ष यह स्पष्ट किया जाएगा कि इन दुकानों का वास्तविक प्रबंधन किस एजेंसी के पास है और आगे किराया वसूली की जिम्मेदारी कौन निभाएगा.
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