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पीएम मोदी की अपील से बिहार का सर्राफा बाजार ठप, दुकानदार बोले – 'सरकार ने पेट पर लात मारी'

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हैदराबाद की एक जनसभा में देशवासियों से राष्ट्रीय हित में एक साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद सर्राफा बाजार में भारी हलचल मच गई है. इस आर्थिक अपील के विरोध में बुधवार को पटना, गया और मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई बड़े सर्राफा बाजारों में खरीदी देखने को नहीं मिली.

मसौढ़ी बाजार में सन्नाटा: इस फैसले का सीधा असर ग्रामीण इलाकों में भी देखा जा रहा है. मसौढ़ी के सर्राफा बाजार में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है. स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि पीएम मोदी की इस अपील ने सीधे तौर पर उनके रोजगार और पेट पर लात मार दिया है. बता दें कि मसौढ़ी मुख्य बाजार में कुल 110 आभूषण दुकानें संचालित होती हैं, जिनके सामने अब आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

व्यापार संघ की चिंता: मसौढ़ी बाजार के सर्राफा दुकानदार संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि आभूषण दुकानदारी के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है और न ही इलाके में खेती या कोई अन्य साधन है. उन्होंने चिंता जताई कि अभी शादियों का सीजन है और यदि साल भर सोना नहीं बिकेगा तो इस धंधे पर निर्भर लाखों कारीगर और मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे.

"सरकार पहले से ही 3% GST और हॉलमार्किंग नियमों से परेशान कर रही है, फिर भी GST और कोरोना काल में हमने सरकार का साथ दिया. लेकिन अब यह नई अपील हमारा धंधा को पूरी तरह खत्म कर देगी." - अनिल कुमार, अध्यक्ष, सर्राफा दुकानदार संघ

छोटे दुकानदारों पर मार: स्थानीय कई आभूषण दुकान के व्यापारियों ने सरकार के इस कदम पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की. दुकानदार विक्की जायसवाल ने रोष जताते हुए कहा कि मोदी जी ने हमारे पेट पर लात मार दी है, जिससे घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर ग्राहकों द्वारा सोना खरीदना बंद कर दिया गया तो दुकानों में ताला लग जाएगा और सभी छोटे दुकानदार पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे.