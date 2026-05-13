पीएम मोदी की अपील से बिहार का सर्राफा बाजार ठप, दुकानदार बोले – 'सरकार ने पेट पर लात मारी'
पीएम मोदी की अपील के बाद सर्राफा बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा. शादियों के सीजन में बिक्री न होने से दुकानदार परेशान हैं, पढ़ें खबर-
Published : May 13, 2026 at 4:17 PM IST
पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हैदराबाद की एक जनसभा में देशवासियों से राष्ट्रीय हित में एक साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद सर्राफा बाजार में भारी हलचल मच गई है. इस आर्थिक अपील के विरोध में बुधवार को पटना, गया और मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई बड़े सर्राफा बाजारों में खरीदी देखने को नहीं मिली.
मसौढ़ी बाजार में सन्नाटा: इस फैसले का सीधा असर ग्रामीण इलाकों में भी देखा जा रहा है. मसौढ़ी के सर्राफा बाजार में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है. स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि पीएम मोदी की इस अपील ने सीधे तौर पर उनके रोजगार और पेट पर लात मार दिया है. बता दें कि मसौढ़ी मुख्य बाजार में कुल 110 आभूषण दुकानें संचालित होती हैं, जिनके सामने अब आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया है.
व्यापार संघ की चिंता: मसौढ़ी बाजार के सर्राफा दुकानदार संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि आभूषण दुकानदारी के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है और न ही इलाके में खेती या कोई अन्य साधन है. उन्होंने चिंता जताई कि अभी शादियों का सीजन है और यदि साल भर सोना नहीं बिकेगा तो इस धंधे पर निर्भर लाखों कारीगर और मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे.
"सरकार पहले से ही 3% GST और हॉलमार्किंग नियमों से परेशान कर रही है, फिर भी GST और कोरोना काल में हमने सरकार का साथ दिया. लेकिन अब यह नई अपील हमारा धंधा को पूरी तरह खत्म कर देगी." - अनिल कुमार, अध्यक्ष, सर्राफा दुकानदार संघ
छोटे दुकानदारों पर मार: स्थानीय कई आभूषण दुकान के व्यापारियों ने सरकार के इस कदम पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की. दुकानदार विक्की जायसवाल ने रोष जताते हुए कहा कि मोदी जी ने हमारे पेट पर लात मार दी है, जिससे घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर ग्राहकों द्वारा सोना खरीदना बंद कर दिया गया तो दुकानों में ताला लग जाएगा और सभी छोटे दुकानदार पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे.
सरकारी पक्ष और कारण: वहीं दूसरी तरफ मामले पर सरकारी सूत्रों का कहना है कि पीएम की यह अपील नागरिकों पर बाध्यकारी नहीं है, बल्कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक स्वैच्छिक सहयोग मांगा गया है.सरकारी सूत्रों का मानना है कि अगर लोग एक साल सोना खरीदना कम कर देंगे तो विदेशी करेंसी की बचत होगी और देश का करेंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा.
"पीएम की इस अपील के पीछे तीन मुख्य कारण हैं— विदेशी मुद्रा बचाना, व्यापार घाटा कम करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपये को मजबूती देना." - संतोष कुमार, सोशल एक्टिविस्ट
रिकॉर्ड आयात और आंकड़े: आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी सोने की लगभग सभी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से विदेशी आयात पर निर्भर है. वर्ष 2025 में देश का सोने का आयात बढ़कर 58.9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, और भारत हर साल 600 से 800 टन सोना आयात करता है. देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते इसी भारी दबाव को देखते हुए प्रमुख थिंक टैंक GTRI ने भी प्रधानमंत्री की इस अपील का पुरजोर समर्थन किया है.
ईंधन बचाने की अपील: गौरतलब है कि हैदराबाद में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए जनता से आह्वान किया था कि चाहे शादी-ब्याह ही क्यों न हो, एक साल तक सोने की खरीद से बचें. इसके अलावा पीएम ने अन्य मोर्चों पर भी देशवासियों से सहयोग मांगा था. उन्होंने देश में पेट्रोल-डीजल की खपत को बचाने के लिए कामकाजी लोगों से वर्क फ्रॉम होम और कार पूलिंग की व्यवस्था अपनाने की भी विशेष अपील की थी.
बाजार पर तात्कालिक असर: प्रधानमंत्री ने यह अपील मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण देश पर पड़ रहे आर्थिक दबाव को कम करने के लिए किया है. उनकी इस बड़ी अपील के बाद बुधवार को बाजार में सोने के दामों में तात्कालिक रूप से गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि जानकारों का कहना है कि भारतीयों का सोने के प्रति एक गहरा पारंपरिक और सांस्कृतिक लगाव रहा है. इसी कारण विशेषज्ञ यह भी संभव है कि जमीन पर इस अपील का कुल असर सीमित रह सकता है.
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