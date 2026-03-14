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एमसीडी की कार्रवाई पर दुकानदारों और स्थानीय लोगों का हंगामा, सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप

एमसीडी की कार्रवाई पर दुकानदारों और स्थानीय लोगों का हंगामा ( ETV BHARAT )

दुकानदारों के दावे पूरी तरह निराधार : स्थाई समिति की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने दुकानदारों के दावों को पूरी तरह निराधार बताया अधिकारियों का कहना है कि जिस जमीन पर मछली मार्केट लगाया गया है वह पूरी तरह सरकारी भूमि है और उस पर अवैध कब्जा कर कारोबार किया जा रहा है. एमसीडी के अनुसार इस मामले में अदालत में कोई भी वैध याचिका दाखिल नहीं की गई है .

एमसीडी की कार्रवाई पर दुकानदारों और स्थानीय लोगों का हंगामा (ETV Bharat)

हंगामे का करना पड़ा सामना मौके पर शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा और दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा भी पहुंचीं, मार्केट के कुछ दुकानदारों ने कोर्ट के कागज दिखाते हुए दावा किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि मामला अदालत में लंबित है इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन गई.

नई दिल्ली: दिल्ली के लक्ष्मी नगर लाल बत्ती से अक्षरधाम की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित कथित अवैध मछली मार्केट को हटाने पहुंची दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की टीम को भारी विरोध और हंगामे का सामना करना पड़ा जैसे ही निगम का बुलडोजर मौके पर पहुंचा, वहां मौजूद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया, जिससे माहौल काफी गर्म हो गया.

सरकारी जमीन अवैध रूप से फिश मार्केट लगाना बिल्कुल गलत (ETV BHARAT)

सरकारी जमीन अवैध रूप से फिश मार्केट लगाना बिल्कुल गलत

स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से फिश मार्केट लगाना बिल्कुल गलत है. उन्होंने बताया कि आसपास के लोगों की ओर से लंबे समय से गंदगी और बदबू को लेकर शिकायतें मिल रही थीं उनके मुताबिक सड़क किनारे इस तरह मछली मार्केट लगने से न केवल यातायात प्रभावित होता है बल्कि स्वच्छता की स्थिति भी बेहद खराब हो जाती है. उन्होंने कहा कि इस मामले में वेटरनरी विभाग को भी निर्देश दिए जाएंगे कि अवैध रूप से चल रहे ऐसे बाजारों को तुरंत हटाया जाए.

एमसीडी की टीम को भारी विरोध और हंगामे का करना पड़ा सामना (ETV BHARAT)

मछली के कारोबार को फ्रूट सेलिंग के रूप में दिखाया गया

चेयरपर्सन रामकिशोर शर्मा ने कहा कि जिन लोगों ने कोर्ट के कागज दिखाए हैं, वे भ्रामक हैं उनका कहना है कि अगर वास्तव में कोई याचिका अदालत में होती तो निगम को भी नोटिस मिलता उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने वकील के जरिए ऐसे कागज बनवा लिए हैं जिनमें मछली के कारोबार को फ्रूट सेलिंग के रूप में दिखाया गया है जबकि मौके पर मछली, मुर्गा और बकरा बेचा जा रहा है.

सरकारी जमीन अवैध रूप से फिश मार्केट लगाना बिल्कुल गलत (ETV BHARAT)

सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं

निगम का यह भी दावा है कि यहां कारोबार करने वाले कई लोग दिल्ली के निवासी भी नहीं हैं और वे गाजियाबाद तथा अन्य इलाकों से आकर यहां अवैध रूप से बाजार लगाते हैं. एमसीडी ने साफ किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान आगे भी जारी रहेगा.

एमसीडी की कार्रवाई पर दुकानदारों और स्थानीय लोगों का हंगामा (ETV BHARAT)

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