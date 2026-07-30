ETV Bharat / state

बिठूर के गुदारा घाट पर गंगा में डूब रहीं 3 छात्राओं को दुकानदार ने बचाया, एक लापता

कानपुर: बिठूर स्थित गुदारा घाट पर गुरुवार दोपहर गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव की चपेट में आने से चार छात्राएं डूबने लगीं, जिनमें से तीन को दुकानदार ने बचा लिया, जबकि 16 वर्षीय चौथी किशोरी डूब गई. घटना के बाद बिठूर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से जाल डालकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. हालांकि किशोरी का अभी कुछ पता नहीं चला है.

हादसे के बारे में छात्रा अनुष्का ने बताया कि वह मूल रूप से कन्नौज की रहने वाली है और कल्याणपुर के बारासिरोही में सहेलियों रिया कुशवाहा और रिया कश्यप के साथ किराए के कमरे में रहती है. बुधवार को उसकी ममेरी बहन मुस्कान (16) आई थी, जिसके बाद सभी ने बिठूर घूमने की योजना बनाई. गुरुवार सुबह 11 बजे चारों ऑटो से गुदारा घाट पहुंची थीं, जहां दोपहर एक बजे नहाते समय गहराई की ओर चली गईं. नदी में बहाव तेज था और वे सभी डूबने लगीं.

छात्राओं ने शोर मचाया तो लोगों का ध्यान उनकी ओर गया. उन्हें बहाव में बहते देख घाट पर कॉस्मेटिक दुकान चलाने वाले रामजी द्विवेदी ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी. उनके पीछे चार अन्य युवक भी कूद पड़े. रामजी द्विवेदी ने अनुष्का, रिया कुशवाहा और रिया कश्यप को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन मुस्कान तेज धारा में ओझल हो गई. नदी में उतरे चारों युवकों को लोगों ने नाव की मदद से बाहर निकाला, जिसके बाद डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी गई.