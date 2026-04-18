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पिरान कलियर में दरिंदगी की इंतहा, लंगर वाले ने युवक को जलती लकड़ी से पीटा

लंगर वाले दुकानदार ने युवक पर मोबाइल चुराने का आरोप लगाते हुए जलती लकड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, पुलिस क्राइम मीटिंग में व्यस्त

PIRAN KALIYAR BEATING INCIDENT
पिरान कलियर में युवक की जलती लकड़ी से पिटाई (Photo Courtesy: Locals)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 18, 2026 at 11:26 AM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर से एक मारपीट की खबर सामने आई है. यहां पर एक लंगर बनाने वाले दूकानदार ने जलती हुई लकड़ी लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. बताया गया है कि मारपीट करने के बाद लंगर बनाने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

पिरान कलियर में पिटाई की घटना: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पिरान कलियर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत साबिर साहब में हर रोज हज़ारों ज़ायरीन अपनी मन्नत (मुरादें) लेकर पहुंचते हैं. यहां से वह फैज़ (कृपा पाना) भी हासिल करते हैं. पिरान कलियर पहुंचकर अधिकतर ज़ायरीन लंगर की रस्मों में भी प्रमुख रूप से हिस्सा लेते हैं. इसी के चलते दरगाह क्षेत्र में लंगर बनाने वाले बड़े पैमाने पर देखे जा सकते हैं.

लंगर वाले दुकानदार ने युवक को पीटा (Video Courtesy: Locals)

लंगर वाले दुकानदार ने युवक को जलती लकड़ी से पीटा: इसी लंगर क्षेत्र में मारपीट की एक घटना हुई है. एक लंगर बनाने वाले दूकानदार ने जली हुई लकड़ी लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी. इसी दौरान किसी शख्स ने पिटाई का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पिरान कलियर क्षेत्र में यह खबर आग की तरह फैल गई और यह मामला चर्चा का विषय बन गया. जब मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा तो यह दुकानदार मौक़े से फरार हो गया.

युवक पर मोबाइल चुराने का लगाया आरोप: वीडियो में जब दुकानदार उस युवक को बेरहमी से पीट रहा है तो साथ ही आवाजें आ रही हैं कि मोबाइल चुरा रहा था. इससे पता चल रहा है कि युवक शायद उस दुकानदार का मोबाइल चुराने का प्रयास कर रहा होगा. इसी से नाराज होकर दुकानदार ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी.

पिरान कलियर थाना प्रभारी ने नहीं उठाया फोन: वहीं जब ईटीवी भारत ने इस मामले में पिरान कलियर थाना प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी से फोन पर जानकारी प्राप्त करनी चाही तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया गया. बताया गया है कि वह हरिद्वार में क्राइम कंट्रोल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं.

एसपी देहात की जानकारी में नहीं है मामला: इसके बाद ईटीवी भारत ने एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल से मामले को लेकर बात की. उनका कहना है कि-

पिरान कलियर में युवक की पिटाई का मामला हमारे संज्ञान में नहीं है. कलियर थाना प्रभारी निरीक्षक और वह खुद क्राइम मीटिंग में हैं. इस मामले में थानाध्यक्ष से जानकारी जुटाएंगे.
-शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात, हरिद्वार-

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