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पिरान कलियर में दरिंदगी की इंतहा, लंगर वाले ने युवक को जलती लकड़ी से पीटा

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर से एक मारपीट की खबर सामने आई है. यहां पर एक लंगर बनाने वाले दूकानदार ने जलती हुई लकड़ी लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. बताया गया है कि मारपीट करने के बाद लंगर बनाने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

पिरान कलियर में पिटाई की घटना: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पिरान कलियर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत साबिर साहब में हर रोज हज़ारों ज़ायरीन अपनी मन्नत (मुरादें) लेकर पहुंचते हैं. यहां से वह फैज़ (कृपा पाना) भी हासिल करते हैं. पिरान कलियर पहुंचकर अधिकतर ज़ायरीन लंगर की रस्मों में भी प्रमुख रूप से हिस्सा लेते हैं. इसी के चलते दरगाह क्षेत्र में लंगर बनाने वाले बड़े पैमाने पर देखे जा सकते हैं.

लंगर वाले दुकानदार ने युवक को पीटा (Video Courtesy: Locals)

लंगर वाले दुकानदार ने युवक को जलती लकड़ी से पीटा: इसी लंगर क्षेत्र में मारपीट की एक घटना हुई है. एक लंगर बनाने वाले दूकानदार ने जली हुई लकड़ी लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी. इसी दौरान किसी शख्स ने पिटाई का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पिरान कलियर क्षेत्र में यह खबर आग की तरह फैल गई और यह मामला चर्चा का विषय बन गया. जब मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा तो यह दुकानदार मौक़े से फरार हो गया.