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गाजियाबाद: सैलून संचालक की चाकू से गोदकर हत्या, परिजनों की तहरीर पर 4 पर FIR दर्ज

पुलिस के मुताबिक, 21 वर्षीय तस्लीम आशियाना सिटी इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था. किसी बात को लेकर तस्लीम का विवाद हो गया था जिसके चलते दूसरा पक्ष उससे रंजिश मानता था. तस्लीम सालों में नौकरी करता था. पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद के लोनी के अशोक विहार इलाके में 21 साल के युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है. मृतक के परिजनों ने कुल चार नामजद आरोपियों के खिलाफ लोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

तस्लीम के पिता असगर ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि बुधवार देर रात तकरीबन 10:00 बजे कुछ लड़के आते हैं और तस्लीम को बहाने से बुलाकर ले जाते हैं. लड़कों द्वारा पहले तस्लीम के साथ मारपीट की गई और बाद में चाकुओं से वार कर उसकी हत्या कर दी गई. सूचना मिलने पर तस्लीम के परिजन घटना स्थल पर पहुंचे जहां तस्लीम घायल अवस्था में पड़ा हुआ था. परिजनों ने तस्लीम को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सहायक पुलिस आयुक्त लोनी सिद्धार्थ गौतम के मुताबिक,

कल 10 जून 2026 को एक वादी द्वारा थाना लोनी पर सूचना दी गई कि उनके पुत्र तस्लीम, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी आशियाना सिटी चौकी अशोक विहार, थाना लोनी को कुछ लोगों ने चाकू मार दिया है. जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है. इस सूचना पर तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर तथा एक टीम को अस्पताल भेजकर शव को पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया.



सिद्धार्थ गौतम ने आगे बताया, तहरीर प्राप्त होने के उपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया. टीमों का गठन करके इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं. मौके पर शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है. अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.

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