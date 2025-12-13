ETV Bharat / state

गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी बागपत की सुबह; दुकानदार की मौके पर ही मौत, बाइक सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

बागपत में गोली मारकर दुकानदार की हत्या. ( Photo Credit; Family member and ANI )

बागपत : बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दुकानदार की हत्या कर दी. वारदात शनिवार की सुबह हुई. गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव सहम गया. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. वारदात के पीछे का कारण रंजिश बताया जा रहा है.

कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में ऋषिपाल रहते थे. वह गांव में ही परचून की दुकान चलाते थे. इसी से उनके परिवार का पालन-पोषण होता था. शनिवार की सुबह रोजाना की तरह वह सुबह 6 बजे अपनी दुकान खोलने पहुंचे थे.

पुलिस के अनुसार इस दौरान एक बाइक पर दो बदमाश आए. इससे पहले कि ऋषिपाल कुछ समझ पाते एक बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी. गोली लगते ही ऋषिपाल लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़े. कुछ ही देर में दुकानदार की मौत हो गई. वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.

गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. परिवार के लोग भी पहुंच गए. जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई. एसपी बागपत ने मौके पर पहुंचकर परिजनों और ग्रामीणों से घटना की जानकार ली. पुलिस के अनुसार रंजिश की वजह से घटना को अंजाम देने की आशंका है.