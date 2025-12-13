गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी बागपत की सुबह; दुकानदार की मौके पर ही मौत, बाइक सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग
गांव में ही परचून की दुकान चलाता था, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही पुलिस, रंजिश में हुई वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 2:30 PM IST
बागपत : बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दुकानदार की हत्या कर दी. वारदात शनिवार की सुबह हुई. गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव सहम गया. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. वारदात के पीछे का कारण रंजिश बताया जा रहा है.
कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में ऋषिपाल रहते थे. वह गांव में ही परचून की दुकान चलाते थे. इसी से उनके परिवार का पालन-पोषण होता था. शनिवार की सुबह रोजाना की तरह वह सुबह 6 बजे अपनी दुकान खोलने पहुंचे थे.
पुलिस के अनुसार इस दौरान एक बाइक पर दो बदमाश आए. इससे पहले कि ऋषिपाल कुछ समझ पाते एक बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी. गोली लगते ही ऋषिपाल लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़े. कुछ ही देर में दुकानदार की मौत हो गई. वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.
गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. परिवार के लोग भी पहुंच गए. जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई. एसपी बागपत ने मौके पर पहुंचकर परिजनों और ग्रामीणों से घटना की जानकार ली. पुलिस के अनुसार रंजिश की वजह से घटना को अंजाम देने की आशंका है.
पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इंस्पेक्टर बृजेश कुमार ने बताया कि परिजनों से तहरीर ले ली गई है. मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले में कार्रवाई की जा रही है.
वहीं घटना के बाद परिवार के लोगों में चीख-पुकार मची है. हत्या करने वाले कौन लोग थे?, किस वजह से वारदात को अंजाम दिया गया?, अभी तक इसके बारे में पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
