ETV Bharat / state

लखनऊ में पड़ोसी दुकानदार ने मासूम से किया दुष्कर्म; टॉफी का लालच देकर गंदा काम

लखनऊ में पड़ोसी दुकानदार ने 3 साल की मासूम से किया दुष्कर्म. ( Photo Credit: File Photo )

लखनऊ: राजधानी के गाजीपुर सर्किल के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पड़ोसी किराना दुकानदार ने मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और घर ले जाकर दुष्कर्म किया. बच्ची रोते हुए बाहर भागी, तब परिवार को जानकारी मिली. पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़ित परिजन ने बताया ​उनकी बच्ची अपने घर के बाहर बैठी थी. तभी पड़ोस में ही परचून की दुकान चलाने वाला आरोपी युवक बहला-फुसलाकर उसे अपने घर के अंदर ले गया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा. ​इसी दौरान बच्ची के पिता घर पहुंचे और उसे आवाज लगाई. पिता की आवाज सुनते ही मासूम रोते हुए उनके पास पहुंची और बताया कि उसने मारा है.

शुरू में बच्ची को समझाकर उसके परिजनों से युवक को डांटने की बात कही. ​कुछ देर बाद जब बच्ची की मां घर लौटी, तो बच्ची ने दर्द की शिकायत की. मां ने जब पूछा तो आरोपी द्वारा बच्ची के साथ गलत हरकत किए जाने की बात सामने आई. ​