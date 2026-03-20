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रांची के मोरहाबादी में लगे सरस मेला में करंट लगने से दुकानदार की मौत, प्रशासन ने तत्काल किया मेला बंद

रांची के मोरहाबादी में लगे सरस मेले में करंट लगने से एक भागलपुर के हैंडलूम दुकानदार की मौत हो गई है.

SHOPKEEPER DIES AT RANCHI FAIR
हैंडलूम और सरस मेला (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 20, 2026 at 10:20 AM IST

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रांची: राजधानी रांची में खादी मेले का आयोजन किय गया है. इस मेले में एक दुकानदार की करंट लगने की वजह से मौत हो गई. आंधी और बारिश की वजह से दुकानदार करंट की चपेट में आ गया था. घटना के बाद लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां गुरूवार देर रात उसकी मौत हो गई.

क्या है पूरा मामला

राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में लगे हैंडलूम और सरस मेले में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया. बारिश के दौरान बिजली की तार से करंट लगने से एक दुकानदार की मौत हो गई. मृतक दुकानदार 23 वर्षीय मो जुनैद बिहार के भागलपुर का रहने वाले थे. इस घटना के बाद मेले से बिजली काट दी गई और मेला को बंद करा दिया गया है.

बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम मेला घूमने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. इसी बीच शाम ढलते ही अचानक आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई. बारिश की वजह से मेले में घूमने गए लोग भींगने से बचने के लिए स्टॉल में चले गए. मेले में मो जुनैद ने भी हैंडलूम का स्टॉल लगाया था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मेले परिसर में लगे बिजली का तार को मैट के नीचे से बिछाया था. स्टाल में खड़े दुकानदार अचानक उसमें सट गया. यह देखकर अफरा-तफरी मच गई, लोग इधर-उधर भागने लगे. मेले के आयोजकों ने तुरंत बिजली काटी, जिससे मो जुनैद घायल होकर जमीन पर गिर गए.

इलाज के दौरन मौत

आनन-फानन में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात जुनैद की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद लालपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. लालपुर थाना पर प्रभारी रूपेश सिंह ने बताया की करंट लगने की वजह से यह हादसा हुआ है. मामले की जांच की जा रही है.

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