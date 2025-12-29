ETV Bharat / state

बिहार में समोसे के लिए बवाल, महिला दुकानदार ने नहीं दिया उधार तो बदमाशों ने की मारपीट और फायरिंग

रोहतास में समोसे के लिए बवाल हो गया. महिला दुकानदार ने उधार देने से इंकार किया तो बदमाशों ने दुकान पर चढ़कर गोलीबारी की है.

Fight over samosa in Rohtas
रोहतास में समोसा के लिए बवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 29, 2025 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सासाराम: बिहार के रोहतास में आपराधिक तत्वों ने दुकान के बाहर गोलीबारी की है. समोसे को लेकर शुरू हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंच गया. इस दौरान मारपीट भी की गई है. जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं. हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया है. मामला कोचस इलाके का है.

समोसा के लिए बवाल: बताया जाता है कि अमैसी डिहरा गांव में उधार में समोसा नहीं देने पर दुकानदार और उसके परिजन के साथ मारपीट की गई. साथ ही गोलीबारी की भी खबर सामने आ रही है. इस मारपीट में 6 से अधिक लोगों को चोट लगी है. इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से 16 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Fight over samosa in Rohtas
मारपीट में महिलाएं भी घायल (ETV Bharat)

महिला समेत कई घायल: पीड़ित दुकानदार के परिजनों ने बताया कि सत्येंद्र यादव और अन्य लोगों ने उधार में समोसे मांगे थे. जब हमने मना किया तो वे लोग भड़क गए और अपने साथियों के साथ हमला कर दिया. इस हमले में अभिमन्यु चौहान और परिवार की कई महिलाएं घायल हुई हैं. सभी घायलों को नजदीक के पीएचसी में इलाज के लिए लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

Fight over samosa in Rohtas
पीड़ित की परिजन फूला देवी (ETV Bharat)

"उधार में समोसे मांग रहे थे. नहीं दिया तो मारपीट पर उतारू हो गए. झोटा (बाल) पकड़कर पटक-पटक कर मारा. बाद में कई राउंड फायरिंग भी की. पुलिस से मांग करते हैं कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें."- फूला देवी, पीड़ित की परिजन

क्या बोले थानाध्यक्ष?: वहीं, इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी. दोनों पक्षों से कुल 16 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. कोचस थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Fight over samosa in Rohtas
दोनों पक्ष ने दर्ज कराई शिकायत (ETV Bharat)

"इस मामले में कारवाई के दौरान दोनों पक्ष के कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों पक्ष के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है. मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी."- नीतीश कुमार, थानाध्यक्ष, कोचस थाना

ये भी पढ़ें: समोसे में आलू नहीं कुछ और ही था! फिर इस कंपनी की कैंटीन में मच गया हंगामा

TAGGED:

ROHTAS NEWS
CLASH BETWEEN TWO SIDES FOR SAMOSA
रोहतास में समोसा के लिए बवाल
रोहतास में दो पक्षों में झड़प
FIGHT OVER SAMOSA IN ROHTAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.