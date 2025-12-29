ETV Bharat / state

बिहार में समोसे के लिए बवाल, महिला दुकानदार ने नहीं दिया उधार तो बदमाशों ने की मारपीट और फायरिंग

रोहतास में समोसा के लिए बवाल ( ETV Bharat )

सासाराम: बिहार के रोहतास में आपराधिक तत्वों ने दुकान के बाहर गोलीबारी की है. समोसे को लेकर शुरू हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंच गया. इस दौरान मारपीट भी की गई है. जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं. हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया है. मामला कोचस इलाके का है. समोसा के लिए बवाल: बताया जाता है कि अमैसी डिहरा गांव में उधार में समोसा नहीं देने पर दुकानदार और उसके परिजन के साथ मारपीट की गई. साथ ही गोलीबारी की भी खबर सामने आ रही है. इस मारपीट में 6 से अधिक लोगों को चोट लगी है. इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से 16 लोगों को गिरफ्तार किया है. मारपीट में महिलाएं भी घायल (ETV Bharat) महिला समेत कई घायल: पीड़ित दुकानदार के परिजनों ने बताया कि सत्येंद्र यादव और अन्य लोगों ने उधार में समोसे मांगे थे. जब हमने मना किया तो वे लोग भड़क गए और अपने साथियों के साथ हमला कर दिया. इस हमले में अभिमन्यु चौहान और परिवार की कई महिलाएं घायल हुई हैं. सभी घायलों को नजदीक के पीएचसी में इलाज के लिए लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.