ETV Bharat / state

फरीदाबाद में दुकानदार पर कुल्हाड़ी से हमला, सिर और गर्दन पर किए वार, पुरानी रंजिश में वारदात

फरीदाबाद में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने दुकानदार पर कुल्हाड़ियों से जानलेवा हमला किया. घायल पवन की हालत गंभीर.

Shopkeeper attacked axe in Faridabad
Shopkeeper attacked axe in Faridabad (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 23, 2026 at 9:05 AM IST

|

Updated : January 23, 2026 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में फतेहपुर बिलोच रोड पर सनसनीखेज वारदात सामने आई. जहां अपनी दुकान के बाहर खड़े करीब 35 साल के पवन पर तीन युवकों ने कुल्हाड़ियों से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में पवन के सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल पवन को तुरंत गाड़ी के माध्यम से सेक्टर-8 स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है.

दुकानदार पर जानलेवा हमला: मिली जानकारी के मुताबिक, दुकान के बाहर दुकानदार फोन पर बात कर रहा था. उसी समय बािक और एक कार वहां आकर रुकी. बाइक पर सवार तीन युवकों में से दो ने अचानक पवन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इस हमले में पवन के सिर और गर्दन में गभींर चोटें आई और वह जमीन पर गिर पड़ा. हमला करने के बाद आरोपी बाइक लेकर मौके से फरार हो गए.

फरीदाबाद में दुकानदार पर कुल्हाड़ी से हमला (Etv Bharat)

पुरानी रंजिश में वारदात: हमला करने वाला एक युवक भी उसी दुकान में काम करता था. हमलावर अपने साथ दो कुल्हाड़ियां लेकर आए थे. जिनमें से एक कुल्हाड़ी को वे मौके पर ही फेंक गए. आसपास के लोगों ने तुरंत घायल को गाड़ी में निजी अस्पताल पहुंचाया. जहां उसका इलाज चल रहा है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, हमला करने वाले युवक पहले पवन की दुकान पर काम कर चुके थे. करीब 7-8 महीने पहले किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया था. पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है. हमले के आरोप वेद प्रकाश और बलदेव नाम के दो युवकों पर लगे हैं.

पुलिस कर रही जांच: मामले में तिगांव एसीपी अशोक कुमार ने बताया कि "पुलिस को मामले की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने जांच की. घायल का इलाज जारी है. शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी. हमला रंजिश में किया गया है".

ये भी पढ़ें: रोहतक में पुलिस मुठभेड़, भाऊ गैंग के शूटर को पैर में लगी गोली, हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर किया था जानलेवा हमला

ये भी पढ़ें: रेवाड़ी खाद-बीज विक्रेता मोहन हत्याकांड, तीसरा इनामी आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

Last Updated : January 23, 2026 at 9:32 AM IST

TAGGED:

FARIDABAD FATEHPUR BALOCH ROAD
SHOPKEEPER ATTACKED AXE
फरीदाबाद में दुकानदार पर हमला
कुल्हाड़ी से किए वार
SHOPKEEPER ATTACKED AXE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.