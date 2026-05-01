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पानीपत दुकानदार से मारपीट, पत्नी से भी मारपीट का आरोप, पीड़ित बोला- 'जान से मारने की धमकी देकर फरार आरोपी'

पानीपत में दुकानदार से मारपीट का मामला सामने आया है. बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद मारपीट में बदल गया.

SHOPKEEPER ASSAULTED IN PANIPAT
SHOPKEEPER ASSAULTED IN PANIPAT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 1, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
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पानीपत: राजनगर क्षेत्र में बुधवार सुबह मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मेडिकल स्टोर पर बैठे दुकानदार पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आई उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. मिली जानकारी के अनुसार, मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजनगर गली नंबर-3 में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर सुबह करीब 8 बजे ये घटना हुई.

पानीपत में दुकानदार से मारपीट: पीड़ित दुकानदार ने बताया कि वो रोजाना की तरह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक मरीज दवा लेने आया और अपनी मोटरसाइकिल गली में खड़ी कर दी. इसी दौरान गली में मौजूद कुछ युवक माफिश, सलमान, शाहरुख और शवीर मोटरसाइकिल को लेकर गाली-गलौज करने लगे. दुकानदार ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि बाइक मरीज की है और वो जल्द ही उसे हटा देगा, लेकिन आरोप है कि युवक नहीं माने और अपने अन्य साथियों को बुलाकर हमला कर दिया.

पानीपत दुकानदार से मारपीट, पत्नी से भी मारपीट का आरोप, देखें वीडियो (ETV Bharat)

पत्नी से भी मारपीट का आरोप: हमले के दौरान आरोपियों ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की. शोर-शराबा सुनकर जब उसकी पत्नी बीच-बचाव के लिए आई, तो आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की और छेड़छाड़ का प्रयास किया, जिससे वो घायल हो गई. घटना के दौरान आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह मामला शांत कराया. इसके बाद घायल दुकानदार और उसकी पत्नी को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया.

जान से मारने की धमकी देकर फरार: बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी हथौड़ा, डंडा और अन्य हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए. जाते-जाते एक आरोपी ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़ित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने कहा कि "राजनगर क्षेत्र से एक शिकायत मिली है. संबंधित थाना इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, उसे जल्द अमल में लाया जाए. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मेडिकल स्टोर पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो बाद में धक्का-मुक्की और मारपीट में बदल गई."

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