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एटा में दुकानदार से मारपीट; पांच पुलिसकर्मी निलंबित, विभागीय जांच भी

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एसएसपी ने लिया संज्ञान

एटा में पांच पुलिसकर्मी निलंबित
एटा में पांच पुलिसकर्मी निलंबित (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 5:55 PM IST

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एटा : अलीगंज कस्बे के लुहारी दरवाजा मोहल्ले में किराना दुकानदार और उसके परिजनों के साथ कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. 5 पुलिसकर्मियों पर लगे गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए एसएसपी डॉ. इलामारन ने सभी को निलंबित कर दिया है. साथ ही मामले में विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

दुकानदार ने सुनाई आपबीती (Video Credit; ETV Bharat)

पूरा मामला 22 सितंबर की रात करीब साढ़े 10 बजे का बताया जा रहा है. पीड़ित दुकानदार सलमा बेगम के अनुसार, अलीगंज थाने में तैनात बताए जा रहे सिपाही संदीप एक अन्य व्यक्ति के साथ उनकी किराना दुकान पर सामान लेने पहुंचे थे. सामान की कीमत मांगने को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि विरोध करने पर सिपाही और उसके साथ मौजूद व्यक्ति ने सलमा के पति अलीम के साथ मारपीट की.

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इसके बाद सिपाही के फोन करने पर कई अन्य सिपाही भी बिना वर्दी के मौके पर पहुंच गए. इन्होंने अलीम और उनके परिजनों के साथ डंडों से मारपीट की. वायरल वीडियो में भी कुछ लोग डंडे लेकर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

सलमा बेगम ने आरोप लगाया कि संबंधित सिपाही शराब के नशे में था और उसके साथ भी अभद्रता की गई. मारपीट में अलीम और उनके भाई के घायल होने की बात कही गई है. पीड़ित परिवार के मुताबिक, चोट लगने के बाद वे उपचार के लिए अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उपचार को लेकर पुलिस की अनुमति की बात कही गई. वहीं पुलिस का कहना है कि दुकान बंद करने को लेकर विवाद हुआ.

इसके बाद पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से मुलाकात कर मामले की शिकायत की. एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पांच पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया. सीओ अलीगंज राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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