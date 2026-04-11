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आगरा में उधारी का पैसा मांगने पर फायरिंग; दुकानदार ने मारपीट का लगाया आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR

आगरा : जिले के शमसाबाद थाना क्षेत्र स्थित गांव धिमश्री में शुक्रवार रात उधारी के रुपये मांगने पर फा​यरिंग करने का मामला सामने आया है. फायरिंग के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर शमशाबाद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. लेकिन, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया.

शमशाबाद थाना के इंस्पेक्टर मो. अली ने बताया कि दुकानदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की छानबीन की जा रही है. फायरिंग करने वाला आरोपी जल्द ही दबोच लिया जाएगा. मामला शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव धिमश्री में पेट्रोल पंप के पास स्थित दुकान का है.

धिमश्री निवासी बंटू धिमश्री ने पुलिस को बताया कि मेरी पेट्रोल पंप के पास दुकान है. आरोप है कि देवा नाम का युवक सामान खरीदने आता था. काफी समय से उधार सामान खरीद रहा था. आरोप है कि आरोपी ने एक दिन मेरे साथ मारपीट की.

शुक्रवार रात दोबारा दुकान पर देवा आया तो मैंने उससे उधारी के रुपये मांगे. आरोप है कि जिस पर देवा भड़क गया और हंगामा किया. इसके बाद देख लेने की धमकी दी. आरोप है कि इस दौरान देवा ने तमंचा निकालकर दुकान पर हवाई फायरिंग कर दी.