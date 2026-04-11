आगरा में उधारी का पैसा मांगने पर फायरिंग; दुकानदार ने मारपीट का लगाया आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR
शमशाबाद थाना के इंस्पेक्टर मो. अली ने बताया कि दुकानदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 6:34 PM IST
आगरा : जिले के शमसाबाद थाना क्षेत्र स्थित गांव धिमश्री में शुक्रवार रात उधारी के रुपये मांगने पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है. फायरिंग के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर शमशाबाद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. लेकिन, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया.
शमशाबाद थाना के इंस्पेक्टर मो. अली ने बताया कि दुकानदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की छानबीन की जा रही है. फायरिंग करने वाला आरोपी जल्द ही दबोच लिया जाएगा. मामला शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव धिमश्री में पेट्रोल पंप के पास स्थित दुकान का है.
धिमश्री निवासी बंटू धिमश्री ने पुलिस को बताया कि मेरी पेट्रोल पंप के पास दुकान है. आरोप है कि देवा नाम का युवक सामान खरीदने आता था. काफी समय से उधार सामान खरीद रहा था. आरोप है कि आरोपी ने एक दिन मेरे साथ मारपीट की.
शुक्रवार रात दोबारा दुकान पर देवा आया तो मैंने उससे उधारी के रुपये मांगे. आरोप है कि जिस पर देवा भड़क गया और हंगामा किया. इसके बाद देख लेने की धमकी दी. आरोप है कि इस दौरान देवा ने तमंचा निकालकर दुकान पर हवाई फायरिंग कर दी.
गोली की आवाज सुनकर आस-पास के लोगों में भगदड मच गई. आरोपी देवा जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया. पेट्रोल पंप के पास फायरिंग और विवाद की सूचना पर शमशाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने पीड़ित दुकानदार बंटू से पूरे मामले की जानकारी ली.
शमसाबाद थाना के इंस्पेक्टर मो. अली ने बताया कि मामला उधारी के रुपयों के लेनदेन का है. पीड़ित की तहरीर पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आरोपी की तलाश की जा रही है. उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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