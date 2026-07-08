आगरा में सुभाष बाजार में नाले में भरभराकर गिरी दुकान; मलबे में दबे चार लोगों को बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मलबे में एक महिला के दबे होने की आशंका है. बचाव और राहत कार्य जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 5:43 PM IST
आगरा : जिले में बुधवार सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया. थाना मंटोला क्षेत्र स्थित सुभाष बाजार में बुधवार दोपहर करीब सवा तीन बजे नाले पर बनी एक दुकान अचानक भरभराकर जमींदोज हो गई. हादसे के समय दुकान पर करीब चार से पांच लोगों के मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है. रेस्क्यू टीम ने चार लोगों को सकुशल निकाल लिया है. रेस्क्यू अभियान जारी है.
आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि नाले पर बनी दुकान जमींदोज हुई है. हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है. रेस्क्यू शुरू किया गया है. उन्होंने बताया कि अब तक मलबे से चार लोगों को सकुशल निकाला जा चुका है. एक महिला के अभी मलबे में दबे होने की संभावना जताई जा रही है.
उन्होंने बताया कि यह दुकान नाले पर बनी थी, जो छत समेत नाले में जमींदोज हुई है. दुकान पुरानी है, जर्जर थी. इसके बारे में कोई शिकायत मिली थी, इस बारे में पता किया जा रहा है. मलबे में महिला के दबे होने की आशंका को लेकर रेस्क्यू अभियान जारी है.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आगरा में करीब 18 घंटे से बारिश हो रही है. बारिश के वजह से सुभाष बाजार में नाले पर बनी दुकान भरभराकर गिरी है. हादसे की सूचना पर पहुंची टीम ने चार लोगों को सकुशल मलबे से बाहर निकाला है. जिनके नाम ताला राम, लाला बाई, कृष्ण पुरवानी और अनीता हैं. अभी मलबे में एक महिला के दबे होने की आशंका है. जिसको लेकर बचाव और राहत कार्य जारी है.
स्थानीय लोगों ने डीसीपी सिटी को बताया कि अचानक से दुकान जमींदोज हो गई. दुकान के पास से ही नाला निकला है. स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से मलबे से बाहर निकालकर घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है. अब स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दमकल, नगर निगम और पुलिस की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है.
हादसे में आगरा के सैंया थाना क्षेत्र के नगला तेजा की रहने वाली अनीता भी घायल हो गई है. अनीता ने बताया कि जब हादसा हुआ, तब उसने अपनी बेटी को तो बचा लिया और खुद घायल हो गई. लेकिन उसके साथ आई उसकी मां मलबे में दब गई.
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