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आगरा में सुभाष बाजार में नाले में भरभराकर गिरी दुकान; मलबे में दबे चार लोगों को बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

आगरा में भरभराकर गिरी दुकान ( Photo credit: ETV Bharat )