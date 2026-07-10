आगरा में सुभाष बाजार दुकान हादसा; लापता गंगादेवी की तलाश जारी, ड्रोन से नाले खंगाल रहा नगर निगम
आठ जुलाई की दोपहर सुभाष बाजार में नाले के ऊपर बनी कपड़े की दुकान अचानक धंस गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 10:12 PM IST
आगरा : सुभाष बाजर में नाले में गिरी महिला गंगा देवी की तलाश शुक्रवार को भी जारी रही. नगर निगम की टीमें दिनभर गंगा देवी की तलाश में जुटी रहीं. नगर निगम, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें अभी तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं. लेकिन, लापता गंगा देवी का कोई पता नहीं चला है. इधर, तीसरे दिन भी बाजार बंद रहा. दिनभर अधिकारी मौके पर डटे रहे.
आठ जुलाई की दोपहर सुभाष बाजार में नाले के ऊपर बनी कपड़े की दुकान अचानक धंस गई थी. दो मंजिला दुकान नाले में समा गई. मलबे के साथ ही पांच लोग नाले में गिर गए. जैसे तैसे मशक्कत करके महिला सिपाही अनीता समेत चार लोगों को बाहर निकाला गया जबकि, महिला सिपाही अनीता की मां गंगा देवी का कहीं पता नहीं चला है.
यमुना नदी तक पहुंचा सर्च अभियान : अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि मौके का निरीक्षण करके सर्च अभियान में लगे अधिकारियों के साथ ही सफाई कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. नगर निगम की ओर से झलकारी बाई चौक से यमुना की ओर तथा अमर सिंह गेट से झलकारी बाई चौक तक खुले नाले के ऊपर विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया गया. जिसमें नाले में जमा सिल्ट, कूड़ा और अन्य अवरोधों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं.
ड्रोन से भी तलाश जारी : सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नगर निगम की टीमें लगातार नाले के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में तलाश अभियान चला रही हैं. महिला की तलाश के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है. इसके साथ ही आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर ड्रोन उड़ाकर भी नाले के विभिन्न हिस्सों में महिला की तलाश कराई गई, ताकि किसी भी संभावित स्थान की जांच से कोई हिस्सा छूट ना जाए.
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