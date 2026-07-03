ETV Bharat / state

बनारस: 2 दिसंबर को सिर पर सजने वाला था सेहरा, जमीन के टुकड़े के लिए 'काल' बना चचेरा भाई, गोली मारकर की हत्या

सिंधोरा थाना क्षेत्र के मझवां गांव की घटना, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित

Photo Credit; ETV Bharat
जमीन के टुकड़े के लिए 'काल' बना चचेरा भाई, गोली मारकर की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: सिंधोरा थाना क्षेत्र के मझवां गांव में गुरुवार रात करीब 9 बजे एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, 24 वर्षीय सौरभ सिंह उर्फ बंटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी बाइक से मौके से फरार हो गए.

बनारस : 2 दिसंबर को सिर पर सजने वाला था सेहरा, जमीन के टुकड़े के लिए 'काल' बना चचेरा भाई, गोली मारकर की हत्या (Video Credit; ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी नीतू कादयान और एडीसीपी नृपेंद्र कुमार समेत तमाम आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है. इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं.

मृतक को परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद में पट्टीदारों ने घर से बाहर बुलाया और कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद गोली चलने की आवाज सुनकर मृतक सौरभ के पिता सर्वेश कुमार सिंह घर के बाहर आए तो सौरभ जमीन पर पड़े थे, जबकि आरोपी दो बाइकों पर सवार होकर बजरंग नगर की तरफ फरार हो गए. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने सौरभ को मलदहिया स्थित सिंह मेडिकल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सौ. वाराणसी पुलिस
जमीन के टुकड़े के लिए 'काल' बना चचेरा भाई, गोली मारकर की हत्या (सौ. वाराणसी पुलिस)

मृतक के पिता सर्वेश कुमार ने हरिओम उर्फ मोनू सिंह निवासी भदेवली, अवनीश सिंह उर्फ बबलू, रिशु सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी मझवां, प्रशांत सिंह निवासी बसंतपुर और गोलू सिंह निवासी हीरावनपुर पर हत्या का आरोप लगाया है. सौरभ तीन भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े थे. परिवार के मुताबिक, 24 नवंबर को उनका तिलक और 2 दिसंबर को शादी होनी थी.

31 मई को भी आरोपियों ने किया था हमला

परिजनों ने आरोप लगाया कि 31 मई को भी यही पांचों आरोपी बाउंड्री कूदकर उनके घर में घुसे थे और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की थी. इस संबंध में सिंधौरा थाने पर लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करके घटना की जानकारी दी है. साथ ही बताया है कि आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है.

ये भी पढ़ें- पानीपत में चपरासी की अनोखी रिटायरमेंट, फूलों से सजी हाइड्रा क्रेन पर विदाई, ऑफिस से घर तक चला कारों का काफिला

TAGGED:

VARANASI NEWS
SHOOTS AND KILLS CASE
LAND DISPUTE AND MURDER
CRIME IN VARANASI
MURDER IN VARANASI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.