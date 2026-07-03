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बनारस: 2 दिसंबर को सिर पर सजने वाला था सेहरा, जमीन के टुकड़े के लिए 'काल' बना चचेरा भाई, गोली मारकर की हत्या

जमीन के टुकड़े के लिए 'काल' बना चचेरा भाई, गोली मारकर की हत्या ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: सिंधोरा थाना क्षेत्र के मझवां गांव में गुरुवार रात करीब 9 बजे एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, 24 वर्षीय सौरभ सिंह उर्फ बंटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी बाइक से मौके से फरार हो गए. बनारस : 2 दिसंबर को सिर पर सजने वाला था सेहरा, जमीन के टुकड़े के लिए 'काल' बना चचेरा भाई, गोली मारकर की हत्या (Video Credit; ETV Bharat) घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी नीतू कादयान और एडीसीपी नृपेंद्र कुमार समेत तमाम आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है. इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. मृतक को परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद में पट्टीदारों ने घर से बाहर बुलाया और कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद गोली चलने की आवाज सुनकर मृतक सौरभ के पिता सर्वेश कुमार सिंह घर के बाहर आए तो सौरभ जमीन पर पड़े थे, जबकि आरोपी दो बाइकों पर सवार होकर बजरंग नगर की तरफ फरार हो गए. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने सौरभ को मलदहिया स्थित सिंह मेडिकल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.