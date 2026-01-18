नोएडा में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया शातिर लुटेरा, सवारी को बनाता था शिकार
ईकोटेक-3 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरे गोली लगने से घायल.
Published : January 18, 2026 at 1:05 PM IST|
Updated : January 18, 2026 at 1:27 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा में सवारी बैठाकर लूट करने वाले गिरोह और ईकोटेक-3 पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरे गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि इनका एक साथी कॉम्बिंग के दौरान दबोचा गया है. बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. बदमाशों के पास से टैक्सी, 3 अवैध तमंचे कारतूस, नगद रुपये और अन्य सामान बरामद हुआ है.
एडिसीपी सेन्ट्रल नोएडा संतोष कुमार ने दी जानकारी : एडिसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में गोली लगने से जियाउल्लाह और अमन गुप्ता नाम के दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए. बदमाशों को ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनके साथी नसीम अली उर्फ रियाज को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस टीम पर बदमाशों ने चलायी गोली : यह मुठभेड़ थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र की कच्ची सड़क उस समय हुई जब पुलिस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी. इधर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर रखी थी. बदमाशों ने भागने के दौरान पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी.
राहगीरों को गाड़ी में लिफ्ट देने के नाम पर करते थे लूटपाट :नसीम अली उर्फ रियाज पुत्र शाबीर अली निवासी ग्राम अर्जुनी सिमरई, थाना राजा का रामपुर, जिला एटा वर्तमान पता ग्राम हल्दोनी, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्ध नगर उम्र 23 वर्ष को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है. इनके कब्जे से लूट में इस्तेमाल होने वाली टैक्सी, तीन अवैध तमंचे, कारतूस और लूटी गई नकदी बरामद हुई है. पूछताछ में पता चला कि ये गिरोह मासूम सवारियों को गाड़ी में लिफ्ट देकर उनके साथ लूटपाट करता था.
ये भी पढ़ें: