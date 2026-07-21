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चतरा में एसपी आवास के सामने दिनदहाड़े फायरिंग, एक प्राइवेट गार्ड ने दूसरे को मारी गोली, हुई मौत

चतरा एसपी आवास के सामने दिनदहाड़े गोलीबारी हुई है. इसमें एक प्राइवेट गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई.

Shootout in Chatra
जांच करती पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 4:10 PM IST

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चतरा: एसपी आवास के सामने मंगलवार को दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. गोली लगने से एक प्राइवेट गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई.

निजी गार्ड पर गोली मारने का आरोप

घटना में एक प्राइवेट गार्ड पर दूसरे प्राइवेट गार्ड को गोली मारने का आरोप है. गोली चलने के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया. घटना की सूचना मिलते ही एसपी अनिमेष नैथानी के निर्देश पर सदर थाना पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी गार्ड को हिरासत में ले लिया.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने लिया घटनास्थल का जायजा

घटना की सूचना पर सिमरिया एसडीपीओ, टंडवा एसडीपीओ समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. बताया जा रहा है कि घटनास्थल के पास खड़ी कार चतरा में बाईपास निर्माण कार्य कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक और गया निवासी रॉकी यादव की है. पुलिस ने उक्त वाहन को भी जब्त कर लिया है.

जांच में जुटी पुलिस, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई

पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हुई है.

चतरा एसपी अनिमेष नैथानी ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि गोली मारने वाले निजी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मरने वाला भी निजी गार्ड था. दोनों गार्ड एक ही गाड़ी में सवार थे. मामूली बात पर हुए विवाद में एक ने दूसरे को गोली मार दी. पुलिस ने घटना इस्तेमाल बंदूक को जब्त कर लिया है. आरोपी गार्ड से पूछताछ की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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