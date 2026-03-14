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आज रात से बंद हो रहा शूटिंगरेंज रोड, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी

नई दिल्ली: दिल्ली के शूटिंगरेंज रोड को व्यस्ततम सड़कों में से एक माना जाता है. इस रास्ते के माध्यम से लोग दिल्ली से शूटिंगरेंज रोड के रास्ते सूरजकुंड और फरीदाबाद को चले जाते हैं. वहीं, अब इस मार्ग पर 15 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाना है जिसको लेकर अब यह मार्ग बंद कर दिया जाएगा, जिसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है.

जगह-जगह पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर बैनर लगा दिया है, जिसमें लिखा गया है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि शूटिंगरेंज रोड पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है इसलिए 20 अप्रैल तक इस मार्ग को बंद किया जा रहा है. इसलिए सूरजकुंड और फरीदाबाद जाने वाले लोग प्रहलादपुर रोड का प्रयोग कर जा सकते हैं और फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ आने वाले लोग भी इसी मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं.

शूटिंगरेंज रोड से रोजाना लाखों गाड़ियों की आवाजाही

बता दें कि शूटिंगरेंज रोड से रोजाना लाखों लोग आवाजाही करते हैं, ऐसे में इस मार्ग के बंद हो जाने से लोगों को सूरजकुंड और फरीदाबाद दिल्ली से जाने में या फिर सूरजकुंड और फरीदाबाद से दिल्ली आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जारी किया गया है. वहीं, इस दौरान यातायात भी प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है.