इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में होगी प्रदर्शित

शहीद स्थल पर हुआ डॉक्यूमेंट्री का फिल्मांकन: प्रदीप भंडारी ने शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की ओर से बडोनी पर आधारित पाठ्यक्रम शामिल नहीं किए गए हैं. न ही ऐसी संरचनाएं विकसित हो रही हैं, जिनसे नई पीढ़ी को इन महापुरुषों के योगदान की जानकारी मिले. प्रदीप भंडारी इससे पहले भी गढ़वाली संस्कृति और पितरों पर आधारित फिल्म ‘पितृ कूड़ा’ बना चुके हैं, जिसे काफी सराहना मिली.

इंद्रमणि बडोनी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म: निर्देशक प्रदीप भंडारी ने बताया कि 24 दिसंबर को इन्द्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी. इसी अवसर पर डॉक्यूमेंट्री का भव्य प्रदर्शन भी प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि इन्द्रमणि बडोनी उत्तराखंड राज्य निर्माण के सच्चे जननायक थे. उनके विचार और संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है. आज कई बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि राज्य निर्माण में बडोनी जी की क्या भूमिका रही.

मसूरी: उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध जननायक इन्द्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती पर बनाई जा रही विशेष डॉक्यूमेंट्री ‘उत्तराखंड के जननायक इन्द्रमणि बडोनी’ का फिल्मांकन गुरुवार को मसूरी शहीद स्थल में किया गया. इस दौरान प्रसिद्ध गढ़वाली गीत ‘कु होलु’ समेत अनेक दृश्य कैमरे में कैद किए गए. यह फिल्म आगामी मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में प्रदर्शित की जाएगी. मुहूर्त शॉट का क्लैप पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल और सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश ढौंडियाल ने दिया.

निर्देशक ने कहा बडोनी के बारे में बच्चा-बच्चा जाने: प्रदीप ने कहा कि-

हमारी नई पीढ़ी संस्कृति और इतिहास से दूर होती जा रही है. सरकार और फिल्म निर्माताओं को भी ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए, जो युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकें. फिल्म में ‘कु होलु’ गीत को इसलिए शामिल किया गया है, क्योंकि पुराने समय में पहाड़ में मीडिया न होने के कारण घड़िया गीत ही जनसंदेश का माध्यम होते थे. इस गीत में भी इन्द्रमणि बडोनी के जीवन और संघर्ष की झलक दिखाई जाएगी.

इंद्रमणि बडोनी के संघर्ष को दिखाएगी डॉक्यूमेंट्री: प्रदीप भंडारी ने बताया कि यह डॉक्यूमेंट्री इंद्रमणि बडोनी के जीवन के संघर्ष, राज्य निर्माण आंदोलन और उनके विचारों पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जनता और युवा दर्शकों तक बडोनी की असली गाथा पहुंचे. यह फिल्म उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है.

शहीद स्थल पर हुआ डॉक्यूमेंट्री का फिल्मांकन (Photo courtesy: Pradeep Bhandari)

कौन थे इंद्रमणि बडोनी? इंद्रमणि का जन्म 24 दिसंबर 1925 को तत्कालीन टिहरी गढ़वाल रियासत के अखोड़ी गांव में हुआ था. उनकी माता का नाम कलदी देवी और पिता का नाम सुरेशानंद था. बडोनी ने 1949 में डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से ग्रेजुएशन किया. इंद्रमणि बडोनी के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1953 में तब हुई जब गांधीवादी कार्यकर्ता मीरा बहन उनके गांव आईं. इससे बडोनी के अंदर गांधीवादी विचारधारा का संचार हुआ.

गढ़वाली गीत ‘कु होलु’ समेत अनेक दृश्य कैमरे में कैद किए गए (Photo courtesy: Pradeep Bhandari)

यूपी की राजनीति में थी धाक: इंद्रमणि बडोनी ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1961 में ग्राम प्रधान और फिर ब्लॉक प्रमुख के रूप में की. उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए वो 1967 में देवप्रयाग सीट से पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते. 1969 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीते. 1974 में वो चुनाव हार गए. 1977 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो फिर विधानसभा पहुंचे. 1977 में जनता पार्टी की लहर के दौरान भी इंद्रमणि बडोनी ने निर्दलीय जीत हासिल कर कांग्रेस और जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवा दी. 1989 में इंद्रमणि बडोनी को फिर हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बावजूद बडोनी अलग उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार थे.

मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में होगी प्रदर्शित डॉक्यूमेंट्री (Photo courtesy: Pradeep Bhandari)

द वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था 'माउंटेन गांधी': इंद्रमणि बडोनी गांधी की अहिंसा के समर्थक थे. अपने एक लेख में अमेरिका के समाचार पत्र 'द वाशिंगटन पोस्ट' ने इंद्रमणि बडोनी को 'माउंटेन गांधी' के रूप में पेश किया. तभी से वो पहाड़ के गांधी के रूप में प्रसिद्ध हो गए. उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उनके अविस्मरणीय योगदान को हमेशा याद किया जाता है. हालांकि वो राज्य बनता नहीं देख पाए, लेकिन उसके निर्माण के लिए अपना पूरा जतन कर गए थे.

पहाड़ के गांधी कहलाते हैं इंद्रमणि बडोनी (Photo courtesy: Pradeep Bhandari)