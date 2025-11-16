ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में दुकानदार पर फायरिंग, पेट में लगी गोली, बाइक पर सवार होकर आए थे तीनों आरोपी

Shooting In Kurukshetra: कुरुक्षेत्र में बाइक सवार तीन बदमाश किराना दुकानदार को गोली मार कर फरार हो गए.

Shooting In Kurukshetra
Shooting In Kurukshetra (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 16, 2025 at 7:48 AM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्र: खेड़ी मारकंडा गांव में बाइक सवार तीन बदमाश किराना दुकानदार को गोली मार कर फरार हो गए. शाम करीब 8 बजे नए बस स्टैंड के सामने खेड़ी मारकंडा में एक दुकानदार को बाइक सवार बदमाशों ने पेट में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने घायल किराना दुकानदार को निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

कुरुक्षेत्र में किराना दुकानदार पर फायरिंग: मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. फायरिंग की ये घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. इस पूरे मामले में डीएसपी ने फिलहाल कुछ भी कहने से मना कर दिया है.

Shooting In Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में दुकानदार पर फायरिंग (Etv Bharat)

तीन युवकों ने दिया वारदात को अंजाम: घायल दुकानदार के बेटे गोल्डी ने बताया कि वो और उसका पिता रामवीर शर्मा दुकान पर बैठे थे. उसी समय एक बाइक पर दो युवक आए जिनमें से एक युवक ने आते ही उसके पिता को सीधे गोली मार दी और मौके से फरार हो गए. उन्होंने कहा कि उनके साथ तो किसी की कोई भी दुश्मनी नहीं है. दोनों बाइक सवार आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए हैं. दुकानदार की हालत गंभीर बताई जा रही है.

आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग: घायल के साथी दुकानदारों ने कहा कि अंबाला में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है. यहां फायरिंग की घटनाएं अब आम हो चली हैं. ना तो प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है और ना ही सरकार कोई कार्रवाई कर रही है. साथी दुकानदारों ने पुलिस से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

