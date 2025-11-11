ETV Bharat / state

बंद पत्थर खदान शुरू करने के लिए बिहार से आए गुंडे! चली गोली, एक की मौत

गिरिडीह में गोलीबारी की घटना घटी है. यहां बंद माइंस को शुरू करने के दरमियान गोली चली है.

VILLAGERS PROTEST OPEN STONE MINES
गिरिडीह में गोलीबारी की घटना में दो घायल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 12:27 PM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 1:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीहः दो वर्ष से बंद माइंस को शुरू करने के लिए दबंगई की गईं है. यहां गोली चलायी गईं है. गोली दो युवकों को लगने की बात कही जा रही है. जिन्हें गोली लगी हैं उनमें जमुआ थाना इलाके के दलिया निवासी अरविंद वर्मा शामिल हैं. घटना में चचघरा निवासी सुरेश भी घायल हो गया था जिसकी बाद में इलाज के दरमियान मौत हो गईं. सुरेश माइंस का कर्मी बताया जा रहा है जबकि अरविंद ग्रामीण है. सुरेश की मौत गोली लगने से हुई या पिटाई से यह स्पष्ट नहीं हो सका है.

इनके अलावा चार अन्य लोग मारपीट में घायल हैं जिनका भी इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. घटना मंगलवार की सुबह की है. घटना के बाद एसपी डॉ बिमल कुमार के निर्देश पर खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी गईं है.

जानकारी देते ग्रामीण (Etv Bharat)

माइंस शुरू होगा तो पेयजल की दिक्कत होगीः ग्रामीण

घटना को लेकर घायल अरविंद के पिता सुखदेव महतो ने बताया कि गांव में पत्थर माइंस के संचालन का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि माइंस शुरू होगा तो पेयजल की दिक्कत हो जाएगी. हालांकि जिन लोगों ने माइंस की लीज ली है, वे लोग निरंतर माइंस शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार को माइंस के संचालक द्वारा नवादा (बिहार) से गुंडों को बुलाया गया.

गुंडों ने स्थानीय निवासियों के साथ मारपीट की

सोमवार की शाम अरविंद ट्रैक्टर से धान ला रहा था. इस बीच माइंस के गुंडों ने उसे धमकाया और इधर से नहीं गुजरने को कहा. इस बीच मंगलवार की सुबह अरविंद फिर से धान लाने गया तो उसको गुंडों ने गोली मार दी. इधर मारपीट में घायल रीतलाल प्रसाद वर्मा का कहना है उसकी पिटाई पत्थर माफियाओं ने की है. जबकि घायल अरविंद ने कई लोगों पर आरोप लगाया है.

माइंस को लेकर दो पक्ष के बीच विवाद चल रहा था. मंगलवार की सुबह मारपीट होने की खबर है. गोली लगने की बात भी कही जा रही है. वे खुद ही घटनास्थल पर जा रहे हैं. इसके अलावा घायल एवं चिकित्सक से भी मिलेंगे. पूरी जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी. राजेंद्र प्रसाद, एसडीपीओ, खोरीमहुआ

इधर गोलीकांड में घायल सुरेश जमुआ के चचघरा निवासी सुरेश की मौत हो गईं है. मौत की पुष्टि जमुआ के थाना प्रभारी मणिकांत ने की है. कहा है कि घटना की सूचना बाद वे मौके पर पहुंचे थे जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया गया था. आगे की कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ेंः

पलामू में पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीण स्टोन माइंस का कर रहे हैं विरोध

धनबाद में खदान हादसाः ओबी की चट्टान गिरने से एक की मौत, दो घायल

ओवरलोड से टूट रही सड़कें, माइंस संचालक करवाएंगे रोड की मरम्मत! दिशा की बैठक में उठा मामला

Last Updated : November 11, 2025 at 1:59 PM IST

TAGGED:

गिरिडीह में स्थानीय लोगों पर हमला
ATTACKED ON LOCAL IN GIRIDIH
बंद माइंस को लेकर गिरिडीह में झगड़ा
FIRING IN GIRIDIH
VILLAGERS PROTEST OPEN STONE MINES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.