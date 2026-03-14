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'बिहार के DGP ने उठाई बंदूक, 6 की 6 गोलियां टारगेट पर..'

रोहतास में शूटिंग प्रतियोगिता में डीजीपी विनय कुमार ने फायरिंग प्रैक्टिस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि

Shooting Competition In Rohtas
रोहतास में शूटिंग प्रतियोगिता में डीजीपी विनय कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 14, 2026 at 8:30 PM IST

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रोहतास: बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने हाथों में गन लिए एक-एक कर 6 की 6 गोलियां टारगेट पर उतार दी. मौका था बिहार के रोहतास में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता का जब डीजीपी भी खुद को फायरिंग करने से रोक नहीं पाए.

शूटिंग प्रतियोगिता: डेहरी में 14 से 17 मार्च तक चलने वाले सच्चिदानंद अखौरी शूटिंग प्रतियोगिता का भव्य आगाज किया गया. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2 के कैंपस में डीजीपी ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया. मौके पर शूटिंग रेंज में डीजीजी विनय कुमार ने हाथों में गन थामा और टारगेट बोर्ड पर निशाना लगाते देखे गए. शूटिंग के दौरान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2 के डीजी जितेंद्र कुमार व कमाडेंट लिपी सिंह भी साथ थी.

शूटिंग प्रतियोगिता (ETV Bharat)

कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश: उद्घाटन सत्र के दौरान बिहार पुलिस के मुखिया ने इस प्रतियोगिता में भाग ले रही राज्य भर की विभिन्न वाहिनी के टीम मैनेजर से परिचय लिया. वाहिनियों ने अपने टीम के साथ मार्च किया. डीजीपी व बीसैप के पुलिस महानिदेशक व अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से तिरंगा बैलून व कबूतर को आकाश में छोड़कर शांति का संदेश दिया. मुख्य अतिथि को प्रतिक चिह्न देकर सम्मानित किया गया.

14 से 17 मार्च तक प्रतियोगिता: उन्होंने शूटिंग स्थल का निरीक्षण किया व पुलिस पदाधिकारियों ने अपना निशाना लगाया. यह प्रतियोगिता बीसैप दो परिसर में 14 से 17 मार्च तक चलेगा.राज्य के कुल लगभग 23 टीमें भाग ले रही है. जो अपना दम खम दिखायेगी.

Shooting Competition In Rohtas
शूटिंग प्रतियोगिता में डीजीपी विनय कुमार (ETV Bharat)

इन केंद्रों का प्रशिक्षण: सच्चिदानंद अखौरी बीसैप शूटिंग प्रतियोगिता में राज्य की बीसैप वाहिनी एक से 19 तक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (महिला), सासाराम, अश्वारोही विशेष सैन्य पुलिस आरा, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बाल्मीकिनगर, सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, डुमरांव भाग ले रही है.

'ग्रवादियों से लोहा लेने में फायदा': डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि तकरीबन 4 दशकों से यह शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन विषय 2 के कैंपस में होता रहा है, लेकिन कुछ कारणों से बीच में नहीं हो सका. वाहिनियों तथा जवानों के के बीच अच्छे शूटर के लिए प्रतिस्पर्धा कायम रहे यही मकसद है. आतंकवादियों और असामाजिक तत्व तथा उग्रवादियों से लोहा लेने के दौरान इसका फायदा मिलता है.

Shooting Competition In Rohtas
शूटिंग प्रतियोगिता में डीजीपी विनय कुमार (ETV Bharat)

"पूरे बिहार में 56 ट्रेनिंग सेंटर्स पर 22 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण चल रहा है. जल्द ही 20 हजार से ज्यादा पुलिस जवानों की ट्रेनिंग होनी है. बिहार पुलिस के लिए यह बड़ी उपलब्धि है कि हम 45 से 50000 जवानों को ट्रेंड कर रहे हैं. ये जल्द ही पुलिस बल में शामिल होंगे." -विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

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