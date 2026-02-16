रोहित शेट्टी के घर पर आगरा के शूटर्स ने की थी फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है ये कनेक्शन

ETV Bharat / state

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस.
रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस.
Published : February 16, 2026 at 7:57 PM IST

Updated : February 16, 2026 at 8:12 PM IST

आगरा: मुंबई में फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर फायरिंग कुख्यात अपराधी शुभम लोनकर गिरोह ने कराई थी. यूपीएसटीएफ के मुताबिक, यह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का शार्गिद है. फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी धमक, दशहत और दहशत और रंगदारी के लिए फायरिंग की गई थी. जिसके लिए शूटर आगरा से गए थे. गैंग का मुख्य शूटर दीपक आगरा की बाह तहसील के गांव बिजाैली का है. फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस और यूपी एसटीएफ ने मुख्य शूटर दीपक समेत 7 शूटर हरियाणा के झज्जर, नोएडा और गाजियाबाद से गिरफ्तार किए हैं. इसमें पांच शूटर आगरा के, एक शूटर गौतमबुद्ध नगर और एक इटावा का है. पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इसमें आगरा के दो शूटर्स ने गोली चलाई, जबकि बाकी ने रेकी में मदद की. सभी गिरफ्तार शूटर्स को मुंबई पुलिस की स्पेशल टीमें एयरलिफ्ट करके ले गई हैं.

झज्जर से गिरफ्तार आरोपी.
झज्जर से गिरफ्तार आरोपी.

बता दें कि 31 जनवरी देर रात करीब पौने बारह बजे जुहू स्थित नौ मंजिला शेट्टी टॉवर पर पांच राउंड फायरिंग की गई थी. जिसमें से एक गोली इमारत में बने जिम के शीशे से टकराई थी. इसकी मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की. तभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई. जिसके स्क्रीनशॉट शेयर करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली. सोशल मीडिया पर पोस्ट शुभम लोनकर आरजू नाम के अकाउंट से की गई थी. इसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने छानबीन की तो लॉरेंस विश्नाई गैंग का आगरा कनेक्शन सामने आया.

यूपीएसटीएफ की ओर से जारी प्रेस नोट.
यूपीएसटीएफ की ओर से जारी प्रेस नोट.

झज्जर से सात शूटर गिरफ्तार: यूपी एसटीएफ की ओर से जारी प्रेसनोट में लिखा है कि मुंबई पुलिस के साथ आगरा, इटावा, गौतमबुद्ध नगर और हरियाणा के झज्जर के मछरौली में 15 फरवरी 2026 को दबिश दी गई. यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट, हरियाणा एसटीएफ और मुम्बई पुलिस ने छापामार कार्रवाई करके हरियाणा के झज्जर के मछरौली से यूपी के आगरा की बाह तहसील के गांव बिजाैली निवासी दीपक पुत्र रमेश चंद्र, सनी पुत्र राकेश कुमार, सोनू पुत्र विनोद कुमार, रितिक पुत्र विनोद कुमार और विष्णु कुशवाहा पुत्र सूरजपाल कुशवाहा के साथ ही गाैतमबुद्ध नगर के सेक्टर 45 स्थित ग्राम सदरपुर के जतिन भारद्वाज
को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही विशाल पुत्र बालकराम निवासी इटावा के गांव बसवारा को साहिबाबाद, कमिश्नरेट गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. ये सभी शूटर हैं.

पोस्ट में क्या लिखा : फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के आवास पर फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जो शुभम लोनकर आरजू के अकाउंट से की गई. जिस पर कुख्यात लॉरेंस की फोटो लगी है. पोस्ट में लिखा है- 'सभी भाइयों को आज जो ये मुंबई में (शेट्टी टॉवर) फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरि बॉक्सर, हरमन संधू हम लेते हैं. हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे. लेकिन इसको समझ में नहीं आया. इसको ये छोटा सा ट्रेलर दिया है. अगर इसने आगे फिर हमारी बात नहीं समझी और हमारी बात नहीं मानी, तो अब घर के बाहर नहीं, अंदर इसके बेडरूम में गोली चलेगी, इसकी छाती पर'. इसके साथ ही इस पोस्ट में बॉलीवुड को चेतावनी है-'टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा. तुम्हारा बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेंगे. हमने जिन-जिन लोगों को फोन कर रखा है, या तो टाइम रहते लाइन पर आ जाओ, वरना छिपने के लिए जगह कम पड़ जाएगी. जितने भी हमारे दुश्मन हैं, तैयार रहो, जल्दी ही मुलाकात होगी तुमसे. नोट- एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग'.

यूपीएसटीएफ की ओर से जारी प्रेस नोट.
यूपीएसटीएफ की ओर से जारी प्रेस नोट.

सेमी आटोमैटिक पिस्टल से चलाईं थी गोलियां: यूपी एसटीएफ के मुताबिक, गैंग का मुख्य शूटर दीपक है. गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में खुलासा किया कि फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी घर पर फायरिंग कर दहशत स्थापित करना था. शूटर दीपक ने बताया कि इसमें उसका साथ गांव के ही विष्णु कुशवाहा पुत्र सूरजपाल कुशवहा ने दिया. विष्णु का कनेक्शन राजस्थान के श्रीगंगानगर में पांच करोड़ की रंगदारी मांगने वाले शुभम लोनकर गिरोह के गोलू पंडित से है. गोलू पंडित को श्रीगंगानगर में गोली चलाने के एवज में काफी बड़ी धनराशि मिली थी. शुभम लोनकर गैंग के फेसबुक, इस्टांग्राम पर बडे-बड़े महिमामण्डित करने वाले एकाउण्ट समेत अन्य चीजें देखकर हमारा भी अपराध की दुनिया में नाम करने की इच्छा उत्पन्न हुई थी. जिसके लिए रितिक, दीपक सोनू, जतिन और विशाल को इसमें शामिल किया. फायरिंग से पहले मुम्बई में जाकर बताए गए स्थान की कई बार रेकी की. इसके बाद गैंग से मिली सेमी आटोमैटिक पिस्टल से रोहित शेट्टी के घर पर दनादन फायरिंग की थी.

पुलिस की कार्रवाई की पूरी सूचना सोशल तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए मिल रही थीं. जिसके मुताबिक, हम पुलिस से बचने के लिए अपने स्थान बदल रहे थे. पूछताछ में जतिन भारद्वाज व विशाल ने बताया कि दीपक और उसके साथियों ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने की पूर्ण जानकारी थी. अपराधी की फरारी के दौरान जतिन भारद्वाज व विशाल ने अभियुक्तों को छिपने के लिए स्थान और संसाधन उपलब्ध कराए थे.

