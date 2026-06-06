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लखनऊ में संदीप सिंह हत्याकांड; साजिशकर्ता गिरफ्तार, शूटरों तक पहुंचना पुलिस की चुनौती

27 मई 2026 बुधवार को इस घटना को अंजाम दिया गया था. पुलिस अभी तक शूटरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है.

लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड.
लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 11:34 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: संदीप सिंह हत्याकांड को अंजाम देने वाले फरार शूटरों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की जा सकी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शूटरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. कुछ इनपुट मिले हैं. जल्दी ही शूटरों की गिरफ्तारी की जाएगी.

DCP साउथ अमित कुमार आनंद ने बताया कि घटना में पहले ही दो साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है. शूटरों की पहचान कर ली गई है. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें भीर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस ने खुलासा किया है कि संदीप की मौत उसी के पार्टनर दिनेश यादव ने कराई है. दिनेश यादव ने साजिश रची थी. इसके बाद दूसरे राज्य से शूटर बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई. अब पुलिस के सामने चुनौती घटना को अंजाम देने वाले शूटरों को गिरफ्तार करना है.

थाना पीजीआई इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि शूटरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहे हैं. हमें कुछ इनपुट मिले जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. संदीप सिंह हत्याकांड के शूटरों को गिरफ्तार करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लखनऊ पुलिस की प्रतिष्ठा का सवाल है.

जिस तरह से संदीप की हत्या को अंजाम देने वाले शूटरो ने पुलिस को चुनौती देते हुए दिनदहाड़े संदीप को गोलियों से भूनकर हत्या की और राजधानी लखनऊ से फरार हो गए ऐसे में लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि, घटना के तुरंत बाद घटना की खुलासे के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया गया. घटना के बाद तत्काल शूटरों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम को भी लगाया गया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ से भी मदद ली गई थी. 27 मई 2026 बुधवार को इस घटना को अंजाम दिया गया था आज 10 दिन बाद भी पुलिस संदीप की हत्या को अंजाम देने वाले शूटरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. राहत की बात यह है कि पुलिस ने संदीप की हत्या की साजिश रचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया था कि संदीप सिंह की हत्या की साजिश दिनेश कुमार यादव और उसके ड्राइवर मोबीन ने की थी.

दिनेश कुमार यादव के कहने पर ही मोबीन ने सूटरों का इंतजाम किया था, जिनको संदीप सिंह की हत्या का ठेका दिया गया था. पुलिस ने बताया था कि दिनेश यादव प्रॉपर्टी का कारोबार करता था दिनेश यादव और संदीप सिंह के बीच में एक जमीन को लेकर विवाद था. इसी विवाद के चलते दिनेश यादव ने संदीप को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी. इसके बाद मोबीन ने उसकी मदद की.

पुलिस के अनुसार, घटना को अंजाम देने के लिए घटना से चार दिन पहले ही शूटर राजधानी लखनऊ पहुंच गए थे. उन्होंने यहां पर एक होंडा अपाचे गाड़ी का इंतजाम किया था, जिसकी नंबर प्लेट बदलकर पहले संदीप की रेकी की गई और फिर 27 तारीख को बीच रोड पर संदीप को गोलियों से भून दिया गया. घटना को अंजाम देने के बाद घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल से ही दोनों शूटर फरार हो गए.

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