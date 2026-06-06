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लखनऊ में संदीप सिंह हत्याकांड; साजिशकर्ता गिरफ्तार, शूटरों तक पहुंचना पुलिस की चुनौती

लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: संदीप सिंह हत्याकांड को अंजाम देने वाले फरार शूटरों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की जा सकी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शूटरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. कुछ इनपुट मिले हैं. जल्दी ही शूटरों की गिरफ्तारी की जाएगी. DCP साउथ अमित कुमार आनंद ने बताया कि घटना में पहले ही दो साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है. शूटरों की पहचान कर ली गई है. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें भीर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने खुलासा किया है कि संदीप की मौत उसी के पार्टनर दिनेश यादव ने कराई है. दिनेश यादव ने साजिश रची थी. इसके बाद दूसरे राज्य से शूटर बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई. अब पुलिस के सामने चुनौती घटना को अंजाम देने वाले शूटरों को गिरफ्तार करना है. थाना पीजीआई इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि शूटरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहे हैं. हमें कुछ इनपुट मिले जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. संदीप सिंह हत्याकांड के शूटरों को गिरफ्तार करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लखनऊ पुलिस की प्रतिष्ठा का सवाल है. जिस तरह से संदीप की हत्या को अंजाम देने वाले शूटरो ने पुलिस को चुनौती देते हुए दिनदहाड़े संदीप को गोलियों से भूनकर हत्या की और राजधानी लखनऊ से फरार हो गए ऐसे में लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि, घटना के तुरंत बाद घटना की खुलासे के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया गया. घटना के बाद तत्काल शूटरों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम को भी लगाया गया.