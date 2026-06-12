कैसे बेस्ट 'बंदूक्या' बने जसपाल राणा, जानिये शूटिंग 'किंग' की सक्सेस स्टोरी
जसपाल राणा की गिनती देश के जाने माने शूटर्स में होती है. वे एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 12, 2026 at 2:26 PM IST
देहरादून: भारत के गोल्डन शूटर के नाम से मशहूर जसपाल राणा का आज दिल्ली में निधन हो गया है. जसपाल राणा ने महज 49 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. बताया जा रहा है कि जसपाल राणा की तबीयत पिछले दिनों से खराब चल रही थी. जिसके कारण उन्हें दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करावाया गया था. जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली. जसपाल राणा ने निधन के बाद खेल जगत में शोक की लहर है. हर कोई प्रतिभा के धनी के गुजर जाने से आहत है.
जसपाल राणा ने निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर शोक जताया है. सभी ने इस महान खिलाड़ी की उपलब्धियों को याद करते हुए उनके जाने को एक बड़ी क्षति बताया है.
Deeply saddened by the passing of Shri Jaspal Rana Ji. His passing is a profound loss to the world of Indian sports.— Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2026
He brought immense glory to the nation through his extraordinary achievements in shooting. Equally remarkable was his contribution as a mentor, shaping and…
जसपाल राणा ने निधन के बाद हर कोई उनकी जर्नी के बारे में जानन चाहता है. हर कोई जानन चाहता है कि कैसे उत्तराखंड के छोटे से जिले से निकलकर एक लड़का शूटिंग किंग बन गया. साथ ही उनके 'बंदूक्या' होने के पीछे की कहानी भी खास है.
The news of the passing of Shri Jaspal Rana Ji is extremely sad. He was a renowned shooter whose exceptional performances brought glory to the nation.— President of India (@rashtrapatibhvn) June 12, 2026
A winner of several medals at global shooting competitions, he established himself as an icon of Indian sports. As an athlete and…
कैसे 'बंदूक्या' बने जसपाल राणा: जसपाल राणा का का जन्म 28 जून 1976 को उत्तराखंड के टिहरी जिले में हुआ. जसपाल राणा के पिता नारायण सिंह राणा सेना में अधिकारी थे. पिता के फौज में होने के कारण जसपाल राणा के घर में शुरू से ही निशानेबाजी का माहौल था. जिसके कारण छोटी उम्र से ही जसपाल राणा का ध्यान इस ओर जाने लगा. पिता की देखरेख में उन्होंने शुरूआती दिनों में शूटिंग की ट्रेनिंग की. इसके बाद पिता ने भी बेटे की प्रतिभा को पहचान. उन्होंने बेटे को शूटिंग में आगे बढ़ाने का फैसला किया. ये वो दौर था जब भारत में शूटिंग काम ही जिक्र होता था. तब के दौर में शूटिंग केवल शौकिया तौर पर की जाती थी.
देवभूमि उत्तराखंड के सपूत, पद्मश्री से अलंकृत, भारतीय निशानेबाजी जगत के गौरव श्री जसपाल राणा जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 12, 2026
निशानेबाजी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान, ऐतिहासिक उपलब्धियों एवं युवा खिलाड़ियों को दी गई प्रेरणा ने भारत को वैश्विक स्तर पर… pic.twitter.com/8IYh2uQRCi
जसपाल राणा ने अपने शौक के प्रोफेशनल रूप दिया. उन्होंने दिन रात शूटिंग को लेकर कड़ी ट्रेनिंग की. इसके बाद साल आया 1988, इस साल गुजरात के अहमदाबाद में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई. जिसमें जसपाल राणा ने कमाल किया. इस प्रतियोगिता में जसपाल राणा ने सबसे पहला सिल्वर मेडल जीता. इसके बाद साल 1994 में जसपाल राणा ने इटली में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. जिसमें जसपाल राणा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अंतराष्ट्रीय लेवल पर धमाकेदार एंट्री की.
बेस्ट निशाने से बने शूटिंग किंग: इसके बाद अंतराष्ट्रीय लेवल पर जसपाल राणा अक्सर सुर्खियों में ही रहे. जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड, 4 रजत, 2 कांस्य पदक जीते. इसके साथ ही जसपाल राणा ने 2006 दोहा गेम्स में 3 गोल्ड, एक रजत पदक जीते. जसपाल राणा ने देश को कई मेडल दिलाये.
अत्यंत दुखी और स्तब्ध हूँ, देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी की माटी में जन्मे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाने वाले महान निशानेबाज और प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य,पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्री जसपाल राणा जी के असामयिक निधन का समाचार पाकर मन गहरे शोक में है।— Rekha Arya (@rekhaaryaoffice) June 12, 2026
यह… pic.twitter.com/Ndlpt7l2vu
इसके बाद जसपाल राणा साल 2012 से जूनियर नेशनल कोच बने. जहां उन्होंने कई खिलाड़ियों को ट्रेन किया. साल 2018 में जसपाल राणा शूटर मनु भाकर के कोच बने. उन्होंने 2024 ओलंपिक तक मनु भाकर को कोचिंग दी. इसके साथ ही .जसपाल राणा ने अनीश भानवाला, सौरभ चौधरी और चिंकी यादव जैसे शूटरों को भी प्रशिक्षित किया. खेल में दिये गये उनके योगदान के लिए जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार, पद्म श्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा गया.
कैसे 'बंदूक्या' बने जसपाल राणा: वहीं, बात अगर उत्तराखंड में जसपाल राणा की करें तो यहां उनकी पहचान 'बंदूक्या' जसपाल राणा की है. जिसे गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने घर घर पहुंचाया. इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है. बताया जाता है कि नरेंद्र सिंह नेगी एक बार किसी गांव में गये थे. तब उस इलाके में बाघ का आतंक था. बाघ के आतंक के कारण घर की महिलाएं घास लेने के लिए नहीं जा पाती थी. घर से मवेशी भी घर से बाहर नहीं भेजे जा सकते थे. उन दिनों जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था. उनका नाम टीवी, अखबारों में छाया हुआ था.
तब उस गांव की एक बुजुर्ग महिला ने नरेंद्र सिंह नेगी से कहा कि अगर आप जसपाल राणा को जानते हैं तो उन्हें यहां बाघ मारने के लिए बुलाइये. सुना है उन्होंने निशानेबाजी में देश विदेश निशानचियों को हराया है. उस महिला ने कहा अगर जसपाल राणा बाघ को मारते हैं तो वे उन्हें सोने को गला कर मेडल भी देंगे. तब महिला की पीड़ा को सुनते हुए नरेंद्र सिंहे नेगी ने बंदूक्या जसपाल राणा सिस्त साधी दे, गाना लिखा.
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