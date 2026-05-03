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एक साल पहले भाई की हुई थी हत्या; बदला लेने के लिए हायर किए शूटर, पुलिस ने नाकाम की साजिश

पुलिस के मुताबिक, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 21 जुलाई 2025 को बिल्डर लाडले खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आदम नामक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जो कुछ समय पहले जमानत पर बाहर आया था. इसी के बाद मृतक के भाई सैजी ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने की ठान ली और शूटरों को हायर कर षड्यंत्र रचा.

अलीगढ़ : जिले में एक सनसनीखेज साजिश का पुलिस ने समय रहते खुलासा करते हुए बड़ी वारदात होने से बचा ली. पिछले साल बिल्डर लाडले खान की हत्या के बाद उसके भाई ने बदला लेने के लिए एक और हत्या की योजना बना डाली थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते यह साजिश अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो गई.

पुलिस जांच में सामने आया कि सैजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर आदम की हत्या की साजिश रची. इसके लिए दिल्ली से तीन शूटर हायर किए गए. हत्या के लिए कुल 10 लाख रुपये की डील तय हुई, जिसमें से 5 लाख रुपये एडवांस के तौर पर दे दिए गए थे. आरोपियों ने शूटरों को आदम की फोटो और हथियार भी उपलब्ध कराए थे ताकि वे आसानी से उसे पहचानकर वारदात को अंजाम दे सकें.

योजना के तहत 6 मई को आदम की कोर्ट में पेशी से पहले ही उसकी हत्या करनी थी. इसके लिए शूटर लगातार उसकी रेकी कर रहे थे और सही मौके की तलाश में थे. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग हत्या की साजिश रच रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैजी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों में सैजी, उसका कर्मचारी अरशद, दिल्ली निवासी शाहरुख (शूटर) और बदायूं का रहने वाला हिस्ट्रीशीटर सलमान शामिल हैं. सलमान के खिलाफ पहले से करीब 19 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध .32 बोर पिस्टल और पांच कारतूस भी बरामद किए हैं. साथ ही आदम की फोटो मिली है, जिसका इस्तेमाल हत्या की पहचान के लिए किया जाना था. इस पूरे मामले का खुलासा नीरज कुमार जादौन ने किया. एसएसपी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते यह साजिश रची गई थी और पुलिस पहले से इस मामले पर नजर रखे हुए थी. फिलहाल पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है, जो दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है. समय रहते कार्रवाई कर पुलिस ने एक और बड़े हत्याकांड को रोक दिया, जिससे इलाके में राहत की सांस ली जा रही है.

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