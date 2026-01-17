ETV Bharat / state

नीलगाय कर रही थी खड़ी फसलों को बर्बाद तो मुखिया जी ने बुला लिया 'हैदराबादी शूटर', 8 घोड़परास ढेर

हैदराबाद से बिहार आए नीलगाय के शूटरों ने अब नालंदा में किसानों को राहत दी है. घोड़परास किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे-

Etv Bharat
नीलगाय के आतंक से थोड़ी राहत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 17, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा : बिहार के किसान इन दिनों नीलगाय के आतंक से परेशान चल रहे हैं. इस परेशानी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने नए अधिनियम के तहत एक क़ानून बनाकर जंगली सुअर और घोड़परास यानी नीलगाय के आतंक को समाप्त करने के लिए हैदराबाद से ट्रेंड शूटर को बुलाकर ऐसे जानवरों को ख़त्म करने का निर्देश है. जिसकी शुरुआत नवादा, वैशाली, बक्सर के बाद आज नालंदा के किसानों की शिकायत पर शूटरों की टीम पहुंची थी.

नालंदा में नीलगाय को मारने आए शूटर : इसी कड़ी में जिले के अन्नदाताओं ने परेशानी को लेकर इसकी शिकायत अपने पंचायत के मुखिया से की. जिसके बाद रहुई प्रखंड के सोनसा पंचायत किसानों की शिकायत मिलते ही जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी राजकुमार एम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोनसा पंचायत के खंधा में फसलों को नष्ट कर रहे घोड़परास को निशाना बनाया, जिसमें 08 को मार गिराया, जबकि अन्य गोली की आवाज़ सुनकर भागने में सफ़ल रहे.

ETV Bharat
खड़ी फसलों को चरते घोड़परास (ETV Bharat)

किसानों को मिली राहत : नीलगायों के झुंड किसानों के महीनों की मेहनत को पल भर में तबाह कर रहे हैं. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि परेशान किसानों ने स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. किसानों की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने वन विभाग की सहायता से बड़ी कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान शूटरों ने इलाके में घूम-घूम कर आठ को मार गिराया, जिससे फिलहाल किसानों को राहत मिली है.

"हम लोग घोड़परास से बहुत परेशान हैं. इलाके में हमारी फसलों को ये चर जा रहे हैं. मसूर, गेहं, धनिया, सरसो जैसी फसलें तबाह हो जा रही हैं. ये जहां भी जा रहे झुंड बनाकर खेंतों में टूट रहे हैं."- स्थानीय किसान

ETV Bharat
शूटरों के निशाने पर नीलगाय (ETV Bharat)

'इलाके में नीलगाय का आतंक' : पीड़ित किसान शंभु शरण और शिवनंदन प्रसाद स्थानीय किसानों का कहना है, कि पिछले कई महीनों से रहुई प्रखंड के कई पंचायतों में करीब सौ से अधिक नीलगायों का आतंक फैला हुआ है. सात सौ एकड़ मे गेहूं, मसूर, धनिया और सरसों जैसी तैयार फसलें नीलगायों द्वारा पूरी तरह बर्बाद कर दी गईं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

"हमने 4 बीघा में धनिया लगाया था. चार बीघे की धनिया नीलगाय चट कर गई. सरसो भी नष्ट कर दी है. इस इलाके में 700 बीघा फसल है और लगभग 100 से ज्यादा नीलगाय है. जो फसलों को चौपट कर रही हैं. हैदराबाद से आए शूटर ने आज 3-4 नीलगाय को मारा है."- स्थानीय किसान

ETV Bharat
हैदराबाद से आए शूटर (ETV Bharat)

'नीलगायों का हो स्थाई समाधान' : किसानों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने कदम नहीं उठाया होता, तो हालात और भी बदतर हो सकते थे. प्रशासन की इस कार्रवाई से भले ही फिलहाल राहत मिली हो, लेकिन किसानों की मांग है कि नीलगायों के स्थायी समाधान के लिए ठोस और दीर्घकालिक व्यवस्था की जाए.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

नालंदा में नीलगाय
बिहार में नीलगाय का आतंक
KILLED 8 NILGAI IN NALANDA
NALANDA GHODPARAS
NALANDA NILGAI SHOOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.