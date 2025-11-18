ETV Bharat / state

पौड़ी में बाघ के आतंक का होगा अंत! आदमखोर टाइगर को मारने के लिए शूटर तैनात

रामनगर: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में लोग बाघ के आतंक से दहश्त में है. चौबट्टाखाल क्षेत्र में पिछले कुछ समय से बाघ ने लोगों पर कई हमले किए है. इसी वजह से इलाके में भय का माहौल है. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आदमखोर बाघ को मारने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग को पत्र लिखा है, जिसके बाद वन विभाग ने बाघ को मारने के लिए शूटर तैनात कर दिए है.

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस पूरे मामले में खुद हस्तक्षेप करते हुए जिलाधिकारी पौड़ी और डीएफओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाघ के लगातार हमलों को देखते हुए तुरंत अनुमति लेकर प्रोफेशनल शूटर की तैनाती की जाए.

मंत्री की संस्तुति के बाद वन विभाग ने कार्रवाई तेज की और प्रभावित क्षेत्र में पिंजरे लगाने के साथ-साथ शूटर की तैनाती भी कर दी है. बता दें कि 13 नवंबर को विकासखंड पोखड़ा के बगड़ीगाड़ गांव की रानी देवी पर भी बाघ ने हमला किया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुईं. इससे ठीक अगले दिन यानी 14 नवंबर को ग्राम घंडियाल की प्रभा देवी भी बाघ के हमले की शिकार बनीं. दो दिन में दो हमले होने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. इसके बाद ग्रामीणों ने सुरक्षा की मांग तेज कर दी थी.

घटनाओं की सूचना मिलने के बाद मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, और विभाग को त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी.