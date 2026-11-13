बागपत के निशानेबाज अखिल श्योराण को मिला अर्जुन अवॉर्ड, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित, गांव में खुशी की लहर
अखिल श्योराण को अर्जुन अवॉर्ड मिलने पर गांव में जश्न का माहौल है. जिले के निशानेबाजों और प्रशिक्षकों ने भी हर्ष व्यक्त किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:34 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 7:55 PM IST
बागपत: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 प्रदान किए. खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया. समारोह में प्रदेश के तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों प्रियंका गोस्वामी, अखिल श्योराण और अरविंद सिंह को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस पुरस्कार के मिलने से जनपदवासियों में खुशी की लहर है.
निशानेबाज अखिल श्योराण ने बाकू में आयोजित ISSF विश्व चैम्पियनशिप, हांगझोऊ एशियाई खेलों, चांगवोन और जकार्ता में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में पदक जीते हैं. अंगदपुर जौहड़ी गांव के किसान परिवार में जन्मे अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज अखिल श्योराण को भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की चयन समिति ने अर्जुन अवॉर्ड के लिए नामित किया था.
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. कुलप्रकाश सहित ग्रामीणों ने अखिल के घर पहुंचकर उनके परिजनों को मिठाई खिलाकर बधाई दी. दरअसल, अंगदपुर जौहड़ी निवासी किसान रविंद्र श्योराण के दो संतानों में बड़े बेटे अखिल ने स्कूली दिनों से ही निशानेबाजी में रुचि लेना शुरू कर दिया था. पिता रविंद्र श्योराण ने बताया कि अखिल ने वर्ष 2007 में मेरठ स्थित गॉडविन स्कूल में पढ़ाई के दौरान वुशु खेल से शुरुआत की थी.
वर्ष 2008 में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी शुरू की. वर्ष 2010 में पहली बार नेशनल प्रतियोगिता में पदक जीतकर सफलता का सिलसिला शुरू किया. इसके बाद चीन में आयोजित एशियन एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने दो पदक जीते. चीन में कोविड के कारण वर्ष 2023 में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में अखिल ने एयर राइफल स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ देश के लिए स्वर्ण पदक जीता.
इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक कांस्य और एक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा. उनकी इस उपलब्धि पर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 में उन्हें यूपी पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया और प्रतिष्ठित लक्ष्मण अवॉर्ड से भी सम्मानित किया. पिता रविंद्र सिंह, माता ममता देवी और पत्नी श्रीयका ने खुशी जताई. जिले के निशानेबाजों और प्रशिक्षकों ने भी अखिल की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया.
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