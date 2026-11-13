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बागपत के निशानेबाज अखिल श्योराण को मिला अर्जुन अवॉर्ड, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित, गांव में खुशी की लहर

राष्ट्रपति ने किया सम्मानित. ( Photo Credit; President Media cell )

बागपत: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 प्रदान किए. खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया. समारोह में प्रदेश के तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों प्रियंका गोस्वामी, अखिल श्योराण और अरविंद सिंह को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस पुरस्कार के मिलने से जनपदवासियों में खुशी की लहर है.

निशानेबाज अखिल श्योराण ने बाकू में आयोजित ISSF विश्व चैम्पियनशिप, हांगझोऊ एशियाई खेलों, चांगवोन और जकार्ता में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में पदक जीते हैं. अंगदपुर जौहड़ी गांव के किसान परिवार में जन्मे अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज अखिल श्योराण को भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की चयन समिति ने अर्जुन अवॉर्ड के लिए नामित किया था.

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. कुलप्रकाश सहित ग्रामीणों ने अखिल के घर पहुंचकर उनके परिजनों को मिठाई खिलाकर बधाई दी. दरअसल, अंगदपुर जौहड़ी निवासी किसान रविंद्र श्योराण के दो संतानों में बड़े बेटे अखिल ने स्कूली दिनों से ही निशानेबाजी में रुचि लेना शुरू कर दिया था. पिता रविंद्र श्योराण ने बताया कि अखिल ने वर्ष 2007 में मेरठ स्थित गॉडविन स्कूल में पढ़ाई के दौरान वुशु खेल से शुरुआत की थी.